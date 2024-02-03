عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

3 شهور إضافية.. شروط مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

سيارات
سيارات

تسعي الحكومة إلي تقديم كافة التسهيلات والمبادرات للمواطنين والتي من بينها مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، دون جمارك أو ضرائب أو رسوم.

txt

خالد أبو بكر ينتقد مقترح استقطاع 20% من راتب المصريين بالخارج

txt

667 مليون دولار تنعش خزينة الدولة.. مبادرة سيارات المصريين بالخارج تجلب الخير لمصر

ويسعي الكثير من المواطنين إلي الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، دون جمارك أو ضرائب أو رسوم، خاصة فى ظل إعلان  وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، عن أنه استجابة لطلبات المصريين بالخارج، وافق مجلس الوزراء، على مد العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج لثلاثة أشهر جديدة.

مد مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

ويهدف قرار مد العمل بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج  إلى السماح للمصريين بالخارج ممن لم يستفيدوا من المبادرة بعد، باستيراد سيارة لهم، خلال 3 أشهر إضافية تبدأ مع نهاية شهر يناير كفرصة أخيرة للراغبين.

وينص القانون على أنه يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة مـن الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية.

ويشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على 3 سنوات من سنة الصنع.

شروط الحصول على سيارات المصريين بالخارج

- يشترط ألا يقل عمر المتقدم للطلب عن 16 عاما.

- كما يجب وجود إقامة قانونية سارية في الخارج للمصري الراغب في استيراد السيارة.

- يلزم استيفاء إجراءات التسجيل الأولى عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج

- وتشمل الشروط الواجب توافرها استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة.

- يشترط على المصريين بالخارج سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، يستردها بعد 5 سنوات

- تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.


- يمكن لأي مصري مقيم بالخارج (مقيم بشكل دائم أو مؤقت، مهاجر أو مزدوج الجنسية) من جلب سيارة، سواء بشكل شخصي باسمه أو باسم أي من أفراد أسرته (الزوجة والأولاد أكبر من 16 سنة من المقيمين معه بالخارج).


المستندات المطلوبة للاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

- تشمل المستندات المطلوبة من أجل الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج دون جمارك أو ضرائب جواز سفر مصري أو شهادة ميلاد مصرية.

- تشمل المستندات المطلوبة صورة ملونة من بطاقة رقم قومي أو جواز.

txt

حلول برلمانية عاجلة لتوفير دولارات للدولة المصرية.. أهمها توطين الصناعة المحلية واستيراد السلع الأساسية فقط وزيادة تحويلات المصريين بالخارج

txt

بعد قرار الحكومة الأخير.. كل ماتريد معرفته عن إعفاء سيارات المصريين بالخارج

- كما تتضمن المستندات المطلوبة مستند إقامة قانونية سارية صادر من الدولة التي له فيها حق الإقامة، أو جواز سفر أجنبي ساري.

- كشف الحساب البنكي أو الشهادة البنكية مثبتا بهما تاريخ فتح الحساب.

- تشمل الأوراق المطلوبة أيضا قيد زواج أو شهادة ميلاد إذا كان الطالب هو أحد أفراد الأسرة.

سيارات المصريين أخبار سيارات المصريين بالخارج آخر موعد للتسجيل بمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج إعفاء سيارات المصريين بالخارج استيراد سيارات المصريين بالخارج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيهًا دفعة واحدة.. تحرك عاجل لأسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل

تنبيه مهم من الأرصاد.. ظاهرة جوية تُهدد سلامة المواطنين بالقاهرة وبعض المحافظات

بفرمان من كولر.. الأهلي يتعاقد مع أحمد عابدين

مفاجآة.. شرط مثير من بيرسي تاو للتجديد 3 مواسم مع الأهلي

بتهمة التشهير بشخصيات عامة.. لحظة إيداع مطربة عربية شهيرة في السجن.. فيديو

السكر يواصل قفزاته| قرار عاجل من التموين لحل الأزمة عقب رفع الفائدة

ننتظر رد هذا اللاعب| الزمالك يتجاهل رمضان صبحي في ملف الصفقات الجديدة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس في جميع المحافظات .. اعرف درجاتك

موضوعات متعلقة

برلماني: وقف استيراد السيارات الجديدة لا يؤثر على السوق

3 أشهر مهلة إضافية للمصريين بالخارج للاستفادة من مبادرة استيراد السيارات

ترشيحاتنا

قبل إبرام صفقة الرهائن.. حماس تجدد دعوتها لانسحاب القوات الإسرائيلية

بعد تحياته لصبحي .. رئيس الأولمبية المصرية يبحث التعاون مع نظيره بكوريا الشمالية

ننشر القوائم النهائية للمرشحين على عضوية مجالس الشُّعب بانتخابات نقابة المهندسين

أشتية: الحكومة الفلسطينية تتواصل مع "حماس" من خلال مصر وقطر وليس بشكل مباشر

جريمة شط النيل.. العثور على جثة مكبلة اليدين مضروبة بالخرطوش في الجيزة

مؤسسة أبو العينين تشارك التحالف الوطني في قوافل ستر وعافية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت جريء .. نانسي عجرم تخطف الأنظار بالأسود اللامع

ماذا طلب بيرسي تاو للتجديد مع الأهلي.. إبراهيم سعيد يكشف السر

راغب علامة يعلن موعد حفله الجديد فى باريس

وسط حشد جمهوري.. أحمد العوضي يلتقط الصور مع محبيه بشارع المعز|صور

فيديو

قفزة كبيرة .. ماذا حدث في أسعار الدواجن ؟

استقبال إشارات أولية .. الفضاء المصرية تتابع تجربة Nexsat-1

خليفة فيتوريا .. هل يتولى كيروش تدريب منتخب مصر؟

استئصال جزء من القولون | سهير جودة تكشف تفاصيل حالتها الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ