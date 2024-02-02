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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خالد أبو بكر ينتقد مقترح استقطاع 20% من راتب المصريين بالخارج

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر

شن الإعلامي خالد أبو بكر،  هجومًا حادًا ضد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، الهيئة البرلمانية للحزب، بعد تقدمه باقتراح بقانون بقيام العاملين في الخارج بتحويل 20٪ من دخلهم الشهرى بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية، قائلًا:" دي مرحلة صعبة.. وهذا الكلام لا يرد عليه ولا يؤخذ منه".

خالد أبو بكر يدعم المصريين في الخارج 


وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "on" ":  "الناس اللي عايشين بره مصر في عرض كلمة، وظروفهم صعبة، والغربة مرة، وبلاش نقرب ناحية هذه الأمور بكلام لا معنى له ولا يليق له أن يطرح، وأجابهه الدكتور عبد السند يمامة".

وواصل قائلًا:" فيه بلبلة وزيطة ووجع دماغ لأن الذي تحدث بشأنه الدكتور عبد السند يمامة..لا يجوز ولا يكون ولا يصح فرض قانون.. والعقلاء في الحزب، قولوا للدكتور عبد السند شكرًا كفاية اللي حصل في الانتخابات الرئاسية.. أتمنى أن يعرف الدكتور عبد السند قيمة حزب الوفد".

وحسب اقتراح عبد السند يمامة، لا يستثنى من ذلك القرار أى أحد ويطبق على أصغر عامل فى الخارج حتى نجم منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وتكون النسبة 20%.

خالد أبو بكر حزب الوفد برنامجه كل يوم عبد السند يمامة

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