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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لمدة 3 شهور.. مد العمل بقانون سيارات المصريين بالخارج.. تفاصيل

لمدة 3 شهور ..مد
لمدة 3 شهور ..مد العمل بقانون سيارات المصريين بالخارج

كشفت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي عن استجابة مجلس الوزراء لطلبات المصريين بالخارج من أجل مد العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج لـ مدة 3 أشهر إضافية .

لمدة 3 شهور ..مد العمل بقانون سيارات المصريين بالخارج

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وأكملت جندي " أن قرار مد العمل  بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج  يهدف إلى السماح للمصريين بالخارج ممن لم يستفيدوا من المبادرة بعد، باستيراد سيارة لهم خلال 3 أشهر إضافية كـ فرصة أخيرة للراغبين في الحصول علي سيارات من الخارج " .

لمدة 3 شهور ..مد العمل بقانون سيارات المصريين بالخارج

بالإضافة الي أن مد العمل بالمبادرة جاء بعد تلقي الكثير من رغبات وطلبات تلقتها وزارة الهجرة من المصريين بالخارج.

لمدة 3 شهور ..مد العمل بقانون سيارات المصريين بالخارج

وينص قانون المبادرة علي أحقية المواطنين المصريين الذين يملكون إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة معفاة مـن الضرائب والرسوم ، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية .

لمدة 3 شهور ..مد العمل بقانون سيارات المصريين بالخارج


وجدير بالذكر إن السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول ، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي عن 3 سنوات من سنة الصنع.

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