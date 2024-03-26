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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: توفير جميع مقومات النجاح لمشروع إنشاء مركز نموذجي للتمور بقرية فارس

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أهمية توفير كافة مقومات النجاح لتنفيذ مشروع إنشاء مركز نموذجى متكامل لتصنيع وتعبئة وتجارة التمور ومنتجات النخيل وبعض الحاصلات الزراعية داخل قرية فارس بمركز كوم أمبو ، وسوق للجملة ومنطقة لوجستية للتبادل التجارى ، والذى يشهد تعاون مثمر وبناء من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة

 

ويأتى ذلك ضمن الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الإقتصادية المحلية والنهوض بقطاع الإستثمار لعوائده الإيجابية المتنوعة وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

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التمور

وأشار المحافظ إلى ضرورة أن يتم الاستعانة بأصحاب الشركات الكبرى المتخصصة فى مجال التمور والوزارات والجهات المختصة بهذا المجال للوصول إلى تصور كامل يراعى فيه الطابع المعمارى والهوية البصرية ، وتوفير البنية التحتية الشاملة لشبكات المرافق المختلفة بما يساهم فى إعداد وتصميم وتنفيذ هذا المشروع الحيوى بشكل نموذجى لتحقيق أهدافه المرجوة فى التسويق الجيد لمنتجات النخيل والتمور التى تتميز وتتفرد به عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب الأسوانى. 

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان بفريق مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية فى مجالات التنمية المحلية المتكاملة واللامركزية لصعيد مصر برئاسة الدكتور خالد عبد الحليم مستشار الوزير ومدير المشروع ، وبحضور اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وممثلى الوزارة والمحافظة. 

فضلاً عن المكتب الاستشاري المسئول عن إعداد التصميمات لمشروع إنشاء مركز نموذجى متكامل لتصنيع وتعبئة وتجارة التمور حيث تم إستعراض الخطوات التنفيذية لهذا المشروع الهام والذى سيقام على مساحة 9 ألاف م2 كمرحلة أولى ، وسينفذه مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية الممول من الإتحاد الأوروبى والمنفذ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى .

 

 

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