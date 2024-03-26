ضربة جديدة لـ الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

بات موقف ياسر إبراهيم مدافع الأهلي غامضاً من اللحاق بمباراة فريقه أمام سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحسب التقارير الصحفية، فإن ياسر إبراهيم لن يلحق بالمشاركة في مباراة الذهاب أمام سيمبا في تنزانيا على خلفية الإصابة الذي يعاني منه على مستوى العضلة الخلفية، خلال مشاركته في لقاء ميدياما في الجولة الخامسة من دور المجموعات في فبراير الماضي.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سيمبا التنزاني في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل بدار السلام بتنزانيا.