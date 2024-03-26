عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين الشحات يوجه رسالة نارية لـ محمد الشيبي ووالدته

حسين الشحات والشيبي
حسين الشحات والشيبي

وجه حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، رسالة اعتذار إلى المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز، بعد الخلاف التي نشب بين الثنائي في الموسم الماضي.

وقال حسين الشحات، في تصريحات تلفيزيونية خلال حلوله ضيفًا مع رامز جلال :" اعتذر للمغربي محمد الشيبي، وكذلك لوالدة اللاعب عن قيامه بسبه خلال مباراة الأهلي وبيراميدز في الموسم الماضي.

وأضاف:" اللي حصل مع الشيبي مجرد نرفزة ملعب وكان بيضايقني وزملائي في الفريق.


ونشبت مشادة كلامية بين حسين الشحات لاعب الأهلي، ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز، خلال مباراة مباراة الأهلي وبيراميدز، في الجولة الـ28 من الموسم الماضي بالدوري.

واستضاف الفنان رامز جلال، في الحلقة الـ16 من برنامجه «رامز جاب من الآخر» الذي يذاع على شاشة mbc مصر، حسين الشحات وأكرم توفيق لاعبا النادي الأهلي.

والجدير بالذكر، أن الفنان رامز جلال يقدم برنامج حمل اسم رامز جاب من الآخر، ويعرض في موسم رمضان الحالي 2024، واستضاف رامز في هذا البرنامج العديد من مشاهير الفن والرياضة المصرية والعربية، منهم: باسم السمرة، أحمد السقا، سمية الخشاب، أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام، وغيرهم من نجوم الفن والرياضة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت 7 جنيهات.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

حرب محتملة.. 132 طائرة حربية تابعة للناتو وآلاف الجنود على حدود بيلاروسيا

حكم السماء.. وفاة دجال اغتـ.صب ابنة صديقه بمباركة الأب داخل قفص المحكمة

مفاجأة في النادي الأهلي.. حفل تكريم علي معلول قبل رحيله

انفراد.. ماذا حدث بين عدلي القيعي ورئيس نادي بيراميدز؟ المحكمة تكشف التفاصيل

طلب عاجل من حركة حماس لدول العالم: أوقفوا إنزال المساعدات.. اعرف السبب

انتهز الفرصة وقدم.. بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة للعمل في السعودية لهذه المؤهلات| تفاصيل

الكيلو بـ 250 جنيها.. هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم.. اعرف الأسباب

ترشيحاتنا

بث مباشر لـ شعائر صلاة التراويح من الجامع الأزهر الشريف

استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء غارات الاحتلال على رفح والنصيرات وخان يونس

هل يجوز إجبار الأطفـال على الصيام والصلاة؟.. المفتي يرد

أكرم توفيق: أنا أفضل ظهير أيمن في الأهلي

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تواصل تهيئة المناخ لاجتياح رفح

عاجل.. غارة إسرائيلية على لبنان تسفر عن استشهاد وإصابة 3 أشخاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي المحلات .. طريقة عمل الكباب فى البيت

مسلسل جودر الحلقة1.. ياسمين رئيس تروي قصة جودر لـ ياسر جلال

ريهام عبد الغفور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

هل الحشيش السبب؟.. اعترافات مثيرة لمتهم قضيه حبيبة الشماع

فيديو

شوفتها وهي بتتقلب على الطريق| اعترافات صادمة لسائق أوبر بقضية حبيبة الشماع

موعد انتهاء الموجة الحارة ... تحذير جديد من الأرصاد

تراجع الذهب وتفاصيل السعر الرسمي للدولار اليوم .. فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ