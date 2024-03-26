حسين الشحات يوجه رسالة نارية لـ محمد الشيبي ووالدته

وجه حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، رسالة اعتذار إلى المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز، بعد الخلاف التي نشب بين الثنائي في الموسم الماضي.

وقال حسين الشحات، في تصريحات تلفيزيونية خلال حلوله ضيفًا مع رامز جلال :" اعتذر للمغربي محمد الشيبي، وكذلك لوالدة اللاعب عن قيامه بسبه خلال مباراة الأهلي وبيراميدز في الموسم الماضي.

وأضاف:" اللي حصل مع الشيبي مجرد نرفزة ملعب وكان بيضايقني وزملائي في الفريق.



ونشبت مشادة كلامية بين حسين الشحات لاعب الأهلي، ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز، خلال مباراة مباراة الأهلي وبيراميدز، في الجولة الـ28 من الموسم الماضي بالدوري.

واستضاف الفنان رامز جلال، في الحلقة الـ16 من برنامجه «رامز جاب من الآخر» الذي يذاع على شاشة mbc مصر، حسين الشحات وأكرم توفيق لاعبا النادي الأهلي.

والجدير بالذكر، أن الفنان رامز جلال يقدم برنامج حمل اسم رامز جاب من الآخر، ويعرض في موسم رمضان الحالي 2024، واستضاف رامز في هذا البرنامج العديد من مشاهير الفن والرياضة المصرية والعربية، منهم: باسم السمرة، أحمد السقا، سمية الخشاب، أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام، وغيرهم من نجوم الفن والرياضة.