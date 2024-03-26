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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

خالد نور وولده نور خالد الحلقة 2..شيكو يتأكد من وجود والده كريم محمود عبد العزيز

خالد نور وولده نور
خالد نور وولده نور خالد

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل خالد نور وولده نور خالد الكثير من الأحداث الكوميدية بين شيكو وكريم محمود عبد العزيز. 

 

بدأت الحلقة الثانية بتفكير شيكو فى الأمر الذى شاهده فى الحلقة الأولى وهو والده كريم محمود عبد العزيز وهو شاب فى نفس العمر الذى توفى فيه أثناء انفجار المفاعل النووي.

 

وبدأ شيكو فى البحث عن الحقيقة وراقب كريم محمود عيد العزيز ليكتشف انه ساكن فى منزل العائلة بالمعادي وهو نفس المنزل الذي كان يسكن فيه شيكو أيام الطفولة.

كما فاجأ شيكو زوجته بما وصل له من معلومات واصطحابها معه إلى منزل العائلة ليجد كريم محمود عبد العزيز ويحاول يفهمه ما حدث وقت الانفجار، واضطر شيكو إلى الخروج من المنزل لإسعاف زوجته التى أصيبت بحالة نفسية بعد مشاهدتها لوالد شيكو فى نفس العمر الذى توفي فيه.


 

 

الحلقة الأولى

بدأ اليوم، عرض أولى حلقات المسلسل الكوميدي خالد نور ووالده نور خالد على شاشة mbc مصر بطولة كريم محمود عبد العزيز وشيكو

 

وبدأت الحلقة الأولى بانفجار داخل المفاعل الذى يعمل به كريم محمود عبد العزيز فى وجود زوجته وابنه الذين وصلا إلى مكان عمله للاحتفال معه بعيد ميلاده.

وأثناء عمل كريم محمود عبد العزيز أحد تجاربه اكتشف وجود زوجته وابنه ولم يستطع ابعادهم مما أدي إلى إصابتهم جميعا.

كما كشفت الحلقة الأولى عن شخصية شيكو والذى يعمل مهندس صوت داخل أحد الاستديوهات.

 

مسلسل "خالد نور وولده نور خالد"، كوميدي حيث يعمل "علي" ميكانكي سيارات ويعول شقيقه الأصغر الذي يورط نفسه وشقيقه في الكثير من المشاكل الكبري حيث يضطر لدخول السجن أحيانا ومرة أخري لمُستشفي الأمراض النفسية وغيرها من المطبات اليومية والأزمات التي يقع فيها بدون حساب وسوء تقدير.  

مُسلسل "خالد نور وولده نور خالد" بطولة شيكو، كريم محمود عبد العزيز، آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، وآخرين..، من تأليف أحمد عبد الوهاب، كريم سامي، وإخراج خالد مرعي.

مسلسل “ خالد نور ووالده نور خالد ” فى إطار 15 حلقة ، عبر مجموعة قنوات mbc مصر ، ومنصة شاهد .

مسلسل خالد نور وولده نور خالد شيكو كريم عبد العزيز

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