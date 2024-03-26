عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يقصف بعلبك ردا على إطلاق 50 صاروخا من حزب الله

بعلبك
بعلبك

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ غارات ضد حزب الله في بعلبك شمال شرق لبنان قبل فترة قصيرة، بعد أن أطلق حزب الله 50 صاروخا على شمال إسرائيل.

واستهدفت الغارة الإسرائيلية في منطقة بعلبك، وهي الثانية في المنطقة اليوم، "مجمعا عسكريا آخر تستخدمه الوحدة الجوية لحزب الله"، والذي يضم منصة إطلاق للطائرات بدون طيار والعديد من المباني، بسحب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه اعترض بعض الصواريخ الـ50 التي تم إطلاقها في وابل الصواريخ، فيما أصابت الصواريخ المتبقية مناطق مفتوحة.

وفي سياق منفصل، أوضح الجيش الإسرائيلي أن الطائرات المقاتلة قصفت مستودع أسلحة لحزب الله في حنين وموقع آخر في بيت ياحون.

جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله الغارة الإسرائيلية في منطقة بعلبك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم السماء.. وفاة دجال اغتـ.صب ابنة صديقه بمباركة الأب داخل قفص المحكمة

مفاجأة في النادي الأهلي.. حفل تكريم علي معلول قبل رحيله

انفراد.. ماذا حدث بين عدلي القيعي ورئيس نادي بيراميدز؟ المحكمة تكشف التفاصيل

حرب محتملة.. 132 طائرة حربية تابعة للناتو وآلاف الجنود على حدود بيلاروسيا

طلب عاجل من حركة حماس لدول العالم: أوقفوا إنزال المساعدات.. اعرف السبب

انتهز الفرصة وقدم.. بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة للعمل في السعودية لهذه المؤهلات| تفاصيل

الكيلو بـ 250 جنيها.. هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم.. اعرف الأسباب

حتحوت يكشف سبب رحيل عبدالرحمن مجدي عن صفوف النادي الإسماعيلي

ترشيحاتنا

سيارة تدهس متسولا في القاهرة الجديدة.. شاهد

تراجع كبير في بورصة الدواجن اليوم.. ومفاجأة بشأن سعر كرتونة البيض

كتائب القسام تعرض مشاهد لاستهداف آليات وجنود الاحتلال بمحيط مجمع الشفاء |فيديو

سلع أساسية أسعارها نزلت بالفعل .. كيف نسفت الحكومة الاحتكار وأنهت جشع التجار؟

الاحتلال الإسرائيلي يقصف بعلبك ردا على إطلاق 50 صاروخا من حزب الله

سعر الذهب اليوم 26 - 3 - 2024 في رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق| سعر صادم لحقيبة هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير

زي المحلات .. طريقة عمل الكباب فى البيت

مسلسل جودر الحلقة1.. ياسمين رئيس تروي قصة جودر لـ ياسر جلال

ريهام عبد الغفور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

شوفتها وهي بتتقلب على الطريق| اعترافات صادمة لسائق أوبر بقضية حبيبة الشماع

موعد انتهاء الموجة الحارة ... تحذير جديد من الأرصاد

تراجع الذهب وتفاصيل السعر الرسمي للدولار اليوم .. فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ