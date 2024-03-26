الاحتلال الإسرائيلي يقصف بعلبك ردا على إطلاق 50 صاروخا من حزب الله

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ غارات ضد حزب الله في بعلبك شمال شرق لبنان قبل فترة قصيرة، بعد أن أطلق حزب الله 50 صاروخا على شمال إسرائيل.

واستهدفت الغارة الإسرائيلية في منطقة بعلبك، وهي الثانية في المنطقة اليوم، "مجمعا عسكريا آخر تستخدمه الوحدة الجوية لحزب الله"، والذي يضم منصة إطلاق للطائرات بدون طيار والعديد من المباني، بسحب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه اعترض بعض الصواريخ الـ50 التي تم إطلاقها في وابل الصواريخ، فيما أصابت الصواريخ المتبقية مناطق مفتوحة.

وفي سياق منفصل، أوضح الجيش الإسرائيلي أن الطائرات المقاتلة قصفت مستودع أسلحة لحزب الله في حنين وموقع آخر في بيت ياحون.