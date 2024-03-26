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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن اغتيال نائب رئيس الجناح العسكري لحركة حماس

أرشيفية
أرشيفية

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الثلاثاء، اغتيال مروان عيسى نائب رئيس الجناح العسكري لحركة حماس في غارة جوية.

وقال متحدث جيش الاحتلال في منشور على حسابه عبر منصة "إكس":  "نكشف النقاب انه بناء على المعلومات الاستخباراتية المتوفرة لدينا يمكن تأكيد أمر القضاء على المدعو مروان عيسى في الغارة التي نفذناها قبل أسبوعين مع المدعو غازي أبو طماعة".

وأضاف  "مروان عيسى نائب محمد الضيف الذي كان الشخصية "رقم ثلاثة" لدى المنظمة في غزة كان من الشخصيات البارزة في الجناح العسكري لحماس وأحد مخططي هجوم السابع من أكتوبر".
وتابع "اما أبو طماعة فكان سابقًا قائد لواء مخيمات الوسطى في حماس وحاليًا عمل مسؤولاً عن الوسائل القتالية والمشتريات لدى حماس بكافة منظوماتها". 

https://x.com/AvichayAdraee/status/1772693668828221550?s=20

 

جيش الاحتلال الإسرائيلي آفيخاي آدرعي اغتيال مروان عيسى نائب رئيس الجناح العسكري لحركة حماس الحرب على قطاع غزة

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