الخارجية الأمريكية تعلق على غرق فلسطينيين حاولوا انتشال المساعدات في بحر غزة

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر عن أسفه للتقارير التي تفيد بأن العديد من الفلسطينيين غرقوا أثناء محاولتهم انتشال المساعدات التي أسقطتها الطائرات من الجو قبالة ساحل شمال غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء عن هذه الحادثة "إنها مأساة"، مضيفا أن هؤلاء الأفراد ماتوا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدة إنها مأساة أنهم شعروا باليأس لدرجة أنهم اضطروا للسباحة في البحر لمحاولة استعادتها في المقام الأول.

وتابع ميللر "لا ينبغي لأحد أن يعرض نفسه للخطر لمحاولة الحصول على الغذاء والماء والدواء لعائلاته ويجب أن تكون هناك من أجلهم فقط، وهذا ما نحاول تحقيقه من خلال العمل الذي نقوم به لتقديم المساعدة الإنسانية وفي ارتباطاتنا مع حكومة إسرائيل لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الإضافية”.

ويقول ميلر إن الولايات المتحدة لم تؤكد بعد من المسؤول عن عمليات الإنزال الجوي التي هبطت في البحر وفي الشهر الماضي، قُتل العديد من الفلسطينيين بعد سقوط طرود من إسقاط جوي إماراتي فوقهم.

ويقول المسؤول الأمريكي إن هناك زيادة متواضعة في المساعدات المقدمة إلى غزة في الأسابيع الأخيرة، لكن مثل هذه الزيادات شوهدت من قبل ولم تكن مستدامة، لذلك تضغط واشنطن على إسرائيل لضمان استمرار زيادة المساعدات.