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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل قلع الحجر الحلقة 16..سوسن بدر تفوز بحكم أحقيتها بمنزل محمد رياض

مسلسل قلع الحجر
مسلسل قلع الحجر

شهد مسلسل قلع الحجر الحلقة 16 تطور جديد فى الأحداث حيث يطلق عبد الحى “عمر محمد رياض” زوجته بسبب لجوءها إلى والدته روحية “سوسن بدر” من أجل حمايته من شر خاله فرماوى “محمد رياض”.

وتتعرض روحية إلى أزمة صحية شديدة تتسبب فى لزامها الفراش ويقرر عبد الحى رد زوجته مرة أخرى لعصمته وتحاول عائلة العمامرة أن تقنع روحية بالتخلى عن القضية التى رفعتها ضد شقيقها فرماوى بسبب حصولها على البيت. 

كما تستغل عائلة الشواكيش عداوتهم مع فرماوى فى تقديم عرض لشقيقته روحية بالتنازل عن ميراثها فى مقابل وقوفهم ضده حتى يأخذوا بالثأر بعد قتلهم لابنهم ولكن روحية ترفض عرضهم. 

وتنتهى الحلقة بفوز روحية فى القضية التى رفعتها ضد شقيقها فرماوى من أجل حصولها على الميراث وتحصل على حكم بحقها فى المنزل الذى يقطن فيه فرماوى وتستعين بقوة من الشرطة من أجل تنفيذ الحكم. 

مسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبدالعزيز مخيون وسميرة عبد العزيز ، ومجموعة من النجوم، وإخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

تدور أحداث مسلسل قلع الحجر في منطقة النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، والعمل من تأليف أحمد وفدي، وهو أحد مواطني مدينة قمولة.

سوسن بدر عبدالعزيز مخيون عمر محمد رياض محمد رياض مسلسل قلع الحجر

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