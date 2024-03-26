عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة التعامل مع الطفل العنيد

الطفل العنيد
الطفل العنيد

التعامل مع الطفل العنيد يتطلب صبرًا وتفهمًا، وإليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في التعامل مع الطفل العنيد، وفقا لما نشره موقع webmd.

بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لرحيله.. إطلاق اسم رجائي عطية على مكتبة المحامين

لم ترحمه قسوة الظروف.. عمرو الليثي يمنح شاب عاطل خمسة آلاف جنيه

طريقة التعامل مع الطفل العنيد 

حافظ على هدوءك: عندما يظهر الطفل العنيد، حاول أن تبقى هادئًا ولا تفقد أعصابك، الرد بالصبر والهدوء يساعد في تهدئة الطفل وتجنب تصاعد الموقف.

حاول فهم السبب والاحتياجات: قد يكون السلوك العنيد دليلًا على احتياجات الطفل أو عدم القدرة على التعبير عن مشاعره بشكل صحيح. حاول التفكير في الأسباب المحتملة وحاول تلبية احتياجاته بطرق إيجابية.

قدم الخيارات: قد يشعر الطفل العنيد بعدم السيطرة على الأمور. قم بتقديم خيارات محدودة للطفل بدلاً من فرض الأوامر، مما يسمح له بالشعور بالاختيار والتحكم البسيط.

استخدم التوجيه الإيجابي: حاول توجيه سلوك الطفل بشكل إيجابي، بدلاً من التركيز على العقاب. قم بتعزيز السلوك المطلوب والإشادة به عندما يتصرف بشكل صحيح.

الحدود والقواعد: على الرغم من التسامح مع سلوك الطفل العنيد، إلا أنه مهم أن تحدد حدودًا وقواعد واضحة. قم بشرح التوقعات والقواعد بطريقة بسيطة ومفهومة للطفل.

استخدام تقنيات التهدئة: في بعض الأحيان، قد يحتاج الطفل إلى تقنيات تهدئة للتعامل مع مشاعره المنفعلة. يمكن استخدام التنفس العميق، والتشبث بلعبة مفضلة، أو الانسحاب إلى مكان هادئ لفترة قصيرة.

قدم الحب والاهتمام: تأكد من أن الطفل يشعر بالحب والاهتمام من خلال إظهار المودة والاحتضان والمدح. إن بناء العلاقة القوية والمليئة بالثقة يساعد في تقليل السلوك العنيد.

مهم جداً أن تتذكر أن الطفل العنيد هو طفل ويمر بمرحلة تطورية، وقد يحتاج إلى دعمك وتوجيهك. حافظ على الصبر والاستمرار في تقديم الحب والدعم له.

الطفل العنيد طريقة التعامل مع الطفل العنيد التعامل مع الطفل العنيد حافظ على هدوءك تهدئة الطفل تجنب تصاعد الموقف قدم الحب والاهتمام المودة والاحتضان ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخارجية الأمريكية تعلق على غرق فلسطينيين حاولوا انتشال المساعدات في بحر غزة

مفاجأة في النادي الأهلي.. حفل تكريم علي معلول قبل رحيله

انفراد.. ماذا حدث بين عدلي القيعي ورئيس نادي بيراميدز؟ المحكمة تكشف التفاصيل

حكم السماء.. وفاة دجال اغتـ.صب ابنة صديقه بمباركة الأب داخل قفص المحكمة

طلب عاجل من حركة حماس لدول العالم: أوقفوا إنزال المساعدات.. اعرف السبب

حرب محتملة.. 132 طائرة حربية تابعة للناتو وآلاف الجنود على حدود بيلاروسيا

حتحوت يكشف سبب رحيل عبدالرحمن مجدي عن صفوف النادي الإسماعيلي

انتهز الفرصة وقدم.. بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة للعمل في السعودية لهذه المؤهلات| تفاصيل

موضوعات متعلقة

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

دعاء الأيام البيض لشهر رجب.. ردد 10 كلمات تأتيك الخيرات من حيث لا تحتسب

ننشر كلمة رئيس المحكمة العليا احتفالا بمرور 10 سنوات على الدستور

لو ابنك مغلبك.. 5 نصائح لترويض الطفل العنيد

في 30 ثانية فقط.. هذا العمل تحصد به أجر قيام أول ليلة من رجب

أول ليلة من رجب 2024 بدأت الآن.. ردد دعاءها المستجاب.. واغتنمها بـ8 أعمال

خمس ليال لا ترد فيهن دعوة.. إحداها اقتربت فاغتنمها بهذه الأدعية

ذكرى ميلاد الإمام المجدد.. شيخ الأزهر قضى عمره في خدمة الدين والوطن ونشر سماحة الإسلام

ترشيحاتنا

مفاجأة بشأن بديل إمام عاشور ..تشكيل منتخب مصر أمام كرواتيا

الإمارات والأردن يعلنان تنفيذ إنزال جوي للمساعدات الإنسانية في شمال غزة

بيان عاجل من الإرياني بشأن اعتراف قائد ميليشيات الحوثي بقتل آلاف اليمنيين

أجر قراءة القرآن في شهر رمضان.. به ارتفع شأنه وزاد قدره

الخارجية الأمريكية تعلق على غرق فلسطينيين حاولوا انتشال المساعدات في بحر غزة

إسرائيل تعترف باغتـ يال مروان عيسى الرجل الثاني في كتائب القسام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق| سعر صادم لحقيبة هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير

زي المحلات .. طريقة عمل الكباب فى البيت

مسلسل جودر الحلقة1.. ياسمين رئيس تروي قصة جودر لـ ياسر جلال

ريهام عبد الغفور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

موعد وكواليس مباراة مصر وكرواتيا

طرح وحدات سكنية جديدة.. الشروط وطريقة التقديم

شوفتها وهي بتتقلب على الطريق| اعترافات صادمة لسائق أوبر بقضية حبيبة الشماع

موعد انتهاء الموجة الحارة ... تحذير جديد من الأرصاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ