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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رأس البر تعلن استعدادها لاستقبال عيد الفطر المبارك وموسم صيف 2024

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استعدادات مدينة رأس البر لاستقبال عيد الفطر المبارك وموسم صيف 2024، حيث جاء ذلك خلال ترؤسها لاجتماع جاء بحضور رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر وعدد من مديرى الإدارات المعنية بالوحدة.

حيث ناقشت "المحافظ" آخر المستجدات بخطة الاستعدادات و تنفيذ التجهيزات بالشواطئ،  وأكدت على ضرورة المرور على الكافيتريات ومتابعة أعمال رفع الكفاءة التى يتم تنفيذها بمناطق مختلفة بالمدينة وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات.

 

وأكدت الدكتورة منال عوض على الدفع بمنظومة العمل وإتمام كافة الاستعدادات قبل العيد، مؤكدة متابعة عجلة العمل بالمنظومة بشكل دورى لضمان نجاح موسم الصيف لهذا العام وتوفير كافة الخدمات للزائرين.

دمياط الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الدكتورة منال الوحدة المحلية لمدينة رأس البر الوحده المحلية حاويات وبضائع عامة حملات النظافة ورفع الإشغالات

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