صوليست الأوبرا محمد عبد الحميد يحيي حفل الأم المثالية بنقابة الصحفيين غدًا

أعلنت دعاء النجار عضو مجلس نقابة الصحفيين مقرر لجنة المرأة، أن الفنان محمد عبد الحميد صوليست دار الأوبرا المصرية، سوف يحيى حفل الأم المثالية المقرر له الثامنة والنصف مساء غدًا الأربعاء بالدور الرابع بمقر النقابة.

وأوضحت "النجار" أنه من المقرر أن يقدم الفنان محمد عبد الحميد باقة من روائع أغانى زمن الفن الجميل التى قدمت للأم وبعض الأناشيد الدينية وسوف يشدو أيضا أغنية وطنية عن فلسطين من ألحانه وكلمات الكاتب المتميز عبد الرحيم كمال ، مؤكدة أنه يأتى ذلك بجهود الزميلة منى الصاوى الصحفية بجريدة الجمهورية.



يذكر أن حفل لجنة المرأة بنقابة الصحفيين غدًا يأتى كتقليد جديد للجنة لتكريم نماذج العطاء والتضحيات من بين الزميلات الصحفيات في المؤسسات الصحفية القومية، والحزبية، والخاصة،و نماذج من أمهات شهداء الوطن الأبرار والمرأة الفلسطينية رمز الصمود والنضال.