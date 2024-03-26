كرواتيا تقترب من إحراز كأس العاصمة بهدف ثالث في شباك أبوجبل

أحرز أندري كراماريتش، هدف منتخب كرواتيا الثالث في الدقيقة 77 من عمر المباراة، لتصبح النتيجة 3 أهداف مقابل هدف للمنتخب المصري ضمن منافسات نهائي كأس عاصمة مصر.

وافتتح التسجيل المنتخب المصري، عن طريق رامي ربيعة في الدقيقة 5 من عمر المباراة، بعد ما سدد محمود تريزيجيه كرة قوية من تنفيذ ضربة حرة، حيث تصدى الحارس نيديليكو لابروفيتش للكرة ببراعة، لكن محمد حمدي تابع الكرة وأرسل عرضية أرضية، واستقبلها رامي ربيعة بتسديدة داخل الشباك ليسجل الهدف الأول.

وتعادلت كرواتيا بهدف نيكولا فلاسيتش بعد تسديدة من علي حدود منطقة الجزاء اصطدمت بالعارضة ومن ثم داخل الشباك.

وفي الدقيقة 77، سجل كراماريتش الهدف الثالث، بعدما أرسل لوفرو ماير عرضية داخل منطقة الجزاء بعد تنفيذ الضربة الحرة حولها أندري كراماريتش رأسية قوية على يسار أبو جبل داخل الشباك.

أما التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر، فجاءت على النحو التالي:

- حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

- الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد حمدي.

- الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - محمد مجدي أفشة - عمر مرموش - محمود تريزيجيه.

- الهجوم: مصطفى محمد.

تشكيل منتخب كرواتيا يكون كالتالي:

حراسة المرمى: نيديليكو لابروفيتش.

الدفاع: دوماجوي فيدا - يوشكو جوارديول - يوسيب ستانيشيتش.

الوسط: لوكا مودريتش - مارسيلو بروزوفيتش - نيكولا فلاشيتش - مارين بونجراسييتش - لوفرو ماير.

الهجوم: برونو بيتكوفيتش - ماركو بياتسا.