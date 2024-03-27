أول صور تشويقية لسيارة لاندروفر Defender OCTA الجديدة| شاهد بالمواصفات

مع مرور الزمن، أصبحت سلسلة لاندروفر Defender الرائدة في مجال السيارات الفاخرة محط أنظار عشاق القوة والأناقة، وقد أعلنت الشركة عن إطلاق سيارتها الجديدة Defender OCTA موديل 2024، لتضع بصمة جديدة في عالم صناعة السيارات الفاخرة.

تُعتبر سيارة لاندروفر Defender OCTA 2024 إضافة مميزة لعائلة Defender المتنوعة، حيث تجمع بين القوة، الأداء، والفخامة في تصميمها المبتكر والمتطور. بالنظر إلى المواصفات والميزات الفريدة التي تقدمها، يمكن القول إن Defender OCTA تمثل تجسيدًا حديثًا للتفرد والتميز في عالم السيارات الفاخرة.

مواصفات لاندروفر OCTA موديل 2024

تتميز Defender OCTA بمحرك V-8 مزدوج الشاحن التوربيني، الذي يُعدّ واحدًا من أقوى المحركات المتاحة في هذه الفئة. يُقدر أن يولد المحرك قوة تصل إلى 626 حصانًا، مما يجعلها قوية بشكل استثنائي وقادرة على التحرك بكفاءة على مختلف أنواع الطرق وفي ظروف القيادة المختلفة.

التصميم والفخامة

تتميز Defender OCTA بتصميمها الجذاب والمستقبلي، حيث يمزج بين العناصر الكلاسيكية لـ Land Rover والتفاصيل الحديثة والمبتكرة. تتميز السيارة بشكل مميز بشارة ماسية جديدة وتفاصيل فاخرة مثل عجلة القيادة المبتكرة والألواح الجانبية، مما يضيف لمسة من الفخامة والتميز.

تكنولوجيا السيارة والميزات

تمتلك Defender OCTA مجموعة من التقنيات الحديثة والميزات المتطورة التي تعزز تجربة القيادة والراحة للمستخدمين. من بين هذه الميزات، نجد نظام التعليق الجديد "6D Dynamics" الذي يضمن استقرارًا وراحة على مختلف أنواع الطرق، بالإضافة إلى النظام الصوتي عالي الجودة ونظام الملاحة المتطور.

تأتي Defender OCTA مجهزة بأحدث تقنيات الأمان والسلامة، بما في ذلك نظام المكابح المانعة للانزلاق ونظام مراقبة ضغط الإطارات، مما يضمن قيادة آمنة ومريحة في جميع الظروف والأوقات.

باعتبار كل الميزات والتفاصيل الرائعة التي تقدمها سيارة Land Rover Defender OCTA 2024، يمكن القول بأنها تمثل خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يبحثون عن دمج بين القوة، الفخامة، والأداء في سيارة واحدة.

تجسد OCTA روح الابتكار والتميز التي تميز علامة Land Rover، وتضع معايير جديدة لسيارات الدفع الرباعي الفاخرة في السوق.