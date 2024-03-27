عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالعصاية والتنورة.. قصور الثقافة تحتفل بليالى رمضان بالأقصر

صدى البلد

شهد فرع ثقافة الأقصر، عددا مكثفا من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالا بشهر رمضان، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذ برعاية وزارة الثقافة.

 

وشهدت ساحة أبو الحجاج بمحافظة الأقصر، لليوم التاسع ليلة من ليالي رمضان الثقافية والفنية، ضمن البرنامج المركزي للهيئة، ووسط تفاعل كبير قدمت فرقة أسيوط للفنون الشعبية التراث الشعبى لمحافظة أسيوط بقيادة المدرب محمود يحيى وقدمت العديد من الرقصات منها" العصاية، فاصل غنائى للفنان أحمد ظاهر، التنورة"، أعقبها قدم الفنان الشعبى محمود جمعة اغانى الفلكلور الشعبى ومنها" صلوا على النبى، اهلا رمضان، الأقصر جميلة".

شركة مياه الأقصر: انطلاق حملة للتوعية بالحفاظ على مصدر الحياة في المنازل

الشباب والرياضة تنفذ دورة حول القيادة التطوعية بمحافظة الأقصر

وتضمنت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى، حيث قدم قصر ثقافة حاجر العديسات ليلة ساهرة من ليالي رمضان الثقافية، وتضمن أمسية شعرية للشاعر وليد الضوي وبراعم أدب الطود، وأعد دوري ثقافي أدارته هناء يونس، واختتمت الاحتفالية بورشة فنون تشكيلية رسم مظاهر الإحتفال بشهر رمضان المبارك نفذتها شيرين محمد.

كما قدم قصر ثقافة بهاء طاهر احتفالية، وبدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم والإنشاد الشيخ عبدالستار مدحت عبدالستار، وعقدت محاضرة بعنوان "كن ربانيا ولا تكن رمضاني" وتحدث الشيخ حمدي ذكي عن فضل شهر رمضان والعبادة، وقراءة القرآن الكريم والذكر والدعاء، وعلي المسلم اغتنام الفرصة في شهر رمضان المبارك بالتقرب بالخيرات والصدقات والكلمة الطيبة، والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بصالح الأعمال ،وعقدت محاضرة بعنوان " قيم التسامح في شهر رمضان" ألقاها شعبان شلبي موضحا شهر رمضان شهر الخيرات والبركات والعطاء، وتسامح النفوس وعدم البغضاء والحقد والكراهية والحسد، ونشر المحبه وفعل الخيرات، وأعدت ورشة حكي بعنوان "فضل الصوم في شهر رمضان المبارك" سردتها ناهد نصر الدين.

نظم  قصر ثقافة الطارف ليلة رمضانية وتضمن محاضرة بعنوان "انتصار الجيش الصائم دروس عبقرية الزمان والمكان" ألقاها محمد محمد موضحا أهمية هذا النصر واحداث الإنتصار، وملحمة العاشر من رمضان، وأعدت أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي بعنوان "قدمي على شرق القنال"، وبجانب ذلك أعد القصر فقرة انشاد ديني للمنشد على سيد بعنوان" انت فينا يا رسول الله "، كما نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية نفذها حسن رفاعي.

الأقصر أسيوط للفنون الشعبية احتفالا بشهر رمضان الهيئة العامة لقصور العامة لقصور الثقافة الفعاليات الثقافية والفنية جنوب الصعيد ثقافة الاقصر هيئة العامة لقصور الثقافة ليالي رمضان الثقافية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واجهات المنازل ادمرت| شاهد عيان يروي ما حدث بحريق محطة الصرف الصحي بالمرج

بعد إلغاء الأوفربرايس.. انخفاض أسعار نيسان صني 2024 ربع مليون جنيه فجأة

ألفاظ وعلاقات خارجة.. مفاجآت في تحقيقات النيابة بشأن قضية فتاة الشروق

بيان عاجل من المستشفى المُعالج للاعب أحمد رفعت نجم فيوتشر

نسي محمد صلاح.. أحمد موسى يوجه سؤالًا مثيرا للجدل بشأن تصريحات حسام حسن

نهاية قاسية لدجال ووالد فتاة الجيزة.. قدم جسد ابنته قربانا للجن ووقف يشاهدها

بتوجيهات رئاسية| انخفاض أسعار 25 سلعة بالأسواق.. اعرفها وشوف وصلت كام؟

فيه لاعيبة اتكشفت.. ميدو ينتقد أداء منتخب مصر أمام كرواتيا

ترشيحاتنا

استمرار المفاوضات غير المباشرة بين الاحتلال وحماس.. والخلاف حول شرط واحد

الشيبي رفض 120 ألف دولار|اعتراف ورسالة من حسين الشحات: شتمته بوالدته ولازم أعتذرله

خبير تربوي يطالب التعليم بإتاحة نماذج استرشادية جديدة لـ امتحانات الثانوية العامة

لاتهامهم بالاتجار في مواد مخدرة..مالك شركة و2 آخرين يواجهون هذه العقوبة بالقانون

معايا عيال وعايز أربيهم.. أقوال مثيرة في واقعة حبيبة الشماع بين سائق أوبر والشركة

القرار ملزم للجميع.. مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف المصرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمقدم 25 ألف جنيه| كيف تحصل على شقة سكنية كاملة التشطيب؟.. إلحق قدم

تحذير لهؤلاء.. أشخاص معرضون للخطر في العيد.. تعرف عليهم

إتيكيت التعامل مع مستخدمى الكراسى المتحركة.. تعرف عليه

خلال 48 ساعة|الحكومة تزف بشرى للمواطنين بخفض كبير في أسعار السلع الأساسية

فيديو

بحبك يا شيماء.. ليلى أحمد زاهر تعلق على مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

حمادة هلال: مسلسل المداح 4 يعرض فكرة جديدة كل أسبوع |خاص

ياسمين رئيس تكشف عن كواليس تحولها لشخصية شهرزاد

حمادة هلال يوضح سبب إعتذار ماجد المصري عن مسلسل المداح 4 |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ