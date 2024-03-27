بالعصاية والتنورة.. قصور الثقافة تحتفل بليالى رمضان بالأقصر

شهد فرع ثقافة الأقصر، عددا مكثفا من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالا بشهر رمضان، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذ برعاية وزارة الثقافة.

وشهدت ساحة أبو الحجاج بمحافظة الأقصر، لليوم التاسع ليلة من ليالي رمضان الثقافية والفنية، ضمن البرنامج المركزي للهيئة، ووسط تفاعل كبير قدمت فرقة أسيوط للفنون الشعبية التراث الشعبى لمحافظة أسيوط بقيادة المدرب محمود يحيى وقدمت العديد من الرقصات منها" العصاية، فاصل غنائى للفنان أحمد ظاهر، التنورة"، أعقبها قدم الفنان الشعبى محمود جمعة اغانى الفلكلور الشعبى ومنها" صلوا على النبى، اهلا رمضان، الأقصر جميلة".

وتضمنت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى، حيث قدم قصر ثقافة حاجر العديسات ليلة ساهرة من ليالي رمضان الثقافية، وتضمن أمسية شعرية للشاعر وليد الضوي وبراعم أدب الطود، وأعد دوري ثقافي أدارته هناء يونس، واختتمت الاحتفالية بورشة فنون تشكيلية رسم مظاهر الإحتفال بشهر رمضان المبارك نفذتها شيرين محمد.

كما قدم قصر ثقافة بهاء طاهر احتفالية، وبدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم والإنشاد الشيخ عبدالستار مدحت عبدالستار، وعقدت محاضرة بعنوان "كن ربانيا ولا تكن رمضاني" وتحدث الشيخ حمدي ذكي عن فضل شهر رمضان والعبادة، وقراءة القرآن الكريم والذكر والدعاء، وعلي المسلم اغتنام الفرصة في شهر رمضان المبارك بالتقرب بالخيرات والصدقات والكلمة الطيبة، والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بصالح الأعمال ،وعقدت محاضرة بعنوان " قيم التسامح في شهر رمضان" ألقاها شعبان شلبي موضحا شهر رمضان شهر الخيرات والبركات والعطاء، وتسامح النفوس وعدم البغضاء والحقد والكراهية والحسد، ونشر المحبه وفعل الخيرات، وأعدت ورشة حكي بعنوان "فضل الصوم في شهر رمضان المبارك" سردتها ناهد نصر الدين.

نظم قصر ثقافة الطارف ليلة رمضانية وتضمن محاضرة بعنوان "انتصار الجيش الصائم دروس عبقرية الزمان والمكان" ألقاها محمد محمد موضحا أهمية هذا النصر واحداث الإنتصار، وملحمة العاشر من رمضان، وأعدت أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي بعنوان "قدمي على شرق القنال"، وبجانب ذلك أعد القصر فقرة انشاد ديني للمنشد على سيد بعنوان" انت فينا يا رسول الله "، كما نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية نفذها حسن رفاعي.