كيف أثر خسوف القمر على برجك.. حقائق أم خرافات

تأثير خسوف القمر على برجك يعتمد على البرج الشمسي الذي ولدت فيه، يحدث خسوف القمر عندما يتواجد القمر في الجانب المقابل من الأرض من الشمس، وبالتالي يكون مظلمًا بشكل جزئي أو كامل. قد يؤثر هذا الحدث الفلكي في الطاقة العامة والمزاج والعواطف لدى البعض، ولكن التأثير الدقيق يختلف من شخص لآخر ومن برج لآخر.

اعرف كيف أثر خسوف القمر على برجك

اعرف كيف أثر خسوف القمر على برجك

على سبيل المثال، إليك نبذة عن تأثير خسوف القمر على بعض الأبراج الشمسية الشائعة،وفقا لما نشره موقع timesofindia.

الحمل: قد يشعر الأشخاص الذين ولدوا في برج الحمل ببعض التوتر أو الانزعاج خلال خسوف القمر. قد يحتاجون إلى الوقت والمساحة للاسترخاء واستعادة التوازن العاطفي.

الثور: قد يعاني الأشخاص الذين ينتمون إلى برج الثور من بعض القلق أو الاضطراب أثناء خسوف القمر. قد يكونون أكثر حساسية ويحتاجون إلى الاسترخاء والراحة.

الجوزاء: قد يعزز خسوف القمر العواطف والتفكير العميق لدى الأشخاص المولودين في برج الجوزاء. قد يكونون أكثر تأملًا وتفكيرًا في مشاعرهم ومساراتهم الحياتية.

اعرف كيف أثر خسوف القمر على برجك

السرطان: قد يؤثر خسوف القمر بشكل كبير على الأشخاص الذين ينتمون لبرج السرطان. قد يشعرون بزيادة في الحساسية والعواطف، وربما يحتاجون إلى الوقت للتأمل والاسترخاء.

الأسد: قد يشعر الأشخاص الذين ولدوا في برج الأسد ببعض التأثر العاطفي أثناء خسوف القمر. قد يكونون بحاجة إلى الاسترخاء وتوجيه الطاقة الإبداعية إلى أنشطة تثقيفية أو فنية.

العذراء: قد يزيد خسوف القمر من التفكير والتحليل لدى الأشخاص الذين ينتمون لبرج العذراء. قد يشعرون بالحاجة إلى الانفتاح العاطفي والتواصل للتعامل مع التأثيرات العاطفية.