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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بن جفير يقلب الطاولة على بايدن بسبب مزاعم تأييده لنهج السنوار| تفاصيل

بن جفير
بن جفير

زعم بن جفير باقتراب الإدارة الأمريكية من تأييد نهج قائد حركة حماس متغافلا عن حقيقة أن أمريكا أكبر داعم للاحتلال في العالم.


وقال وزير الأمن القومي الصهيوني ايتمار بن جفير  لصحيفة النيويورك تايمز الأمريكية إن الرئيس الأمريكي جو   بايدن يفضل نهج رشيدة طليب والسنوار على نهج نتنياهو وبن جفير.
وزعم بن جفير لنيويورك تايمز أن بايدن كان مخطئا للغاية من خلال سعيه للضغط على إسرائيل.

أضاف بن جفير أن بايدن سعى لفرض قيود على إسرائيل والحديث عن حقوق الطرف الآخر بمن فيهم إرهابيون يريدون تدميرنا.


يأتي ذلك فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن المفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل و"حماس" مستمرة وأن والخلاف يتركز حول عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة.

 

يأتي ذلك فيما حذرت الولايات المتحدة إسرائيل من شن هجوم بري في رفح، قائلة إن هذا "ليس هو السبيل للقيام بذلك".

وقال نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة روبرت وود بعد يوم من مطالبة مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في حرب غزة "نصيحتنا لإسرائيل هي أن هناك طريقة أفضل".

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمضي قدما في الحرب في غزة وأدان قرار المجلس قائلا إنه شجع حماس على رفض اقتراح منفصل لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.
 

احتلال الأمريكي جو بايدن الحرب في غزة بنيامين نتنياهو بن جفير

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