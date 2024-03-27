جامعة عين شمس تستضيف اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث

استضافت جامعة عين شمس، اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث ، بمبنى مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة I hub .

وقبيل الاجتماع قام الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة بالترحيب بأعضاء المجلس برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات ، وحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والسادة نواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ثم عقد الإجتماع، والذى اختتم بحفل إفطار رمضاني حضره، الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب الرئيس الجامعة، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس السابق لشئون الدراسات العليا والبحوث، أعضاء المجلس.