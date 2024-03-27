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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع مشروعات حياة كريمة بزفتى

جنايات طنطا
جنايات طنطا

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة كانت حلم لدى سكان الريف المصري وسرعان ما تحول هذا الحلم إلى واقع ملموس بالمشروع القومي الذي يعد تحولا جذريا غير مسبوق غير شكل القرى بالريف المصري.

 جاء ذلك خلال الجوله الصباحية التي قام بها المحافظ لمتابعة مشروعات حياة كريمة بمركز زفتى.

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بدأت الجولة بتفقد أعمال رصف وتطوير طريق نهطاي الضبابشة بطول 600 متر وعرض 12 متر، بتكلفه 5 مليون و300 ألف جنيه، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة، وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لنهو الأعمال.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد قرية سنباط حيث تفقد مركز تنمية الأسرة والطفولة و سوق سنباط النموذجي،اسعاف سنباط،الحماية المدنية بسنباط ، وحدة طب الاسرة بسنباط، مجمع الخدمات الحكومية بسنباط.

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واستمرت الجولة بتفقد مركز شباب شبرا اليمن ، نقطة إسعاف شبراملس، الحماية المدنية بشبراملس ، المجمع الزراعي البيطري بشبراملس ، وحدة طب الأسرة بشبراملس.

واختتمت الجوله بتفقد رصف طريق شبراملس .

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