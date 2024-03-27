التنمية المحلية تتابع جهود محافظة الدقهلية للارتقاء بمنظومة النظافة

تابعت وزارة التنمية المحلية استمرار الجهود المبذولة من محافظة الدقهلية للارتقاء بمنظومة النظافة والقيام بحملات مستمرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، ودعم منظومة النظافة بتزويدها في جميع المراكز بإحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض، لتوحيد الجهود للمحافظة على المظهر الحضارى والجمالى للبلاد، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

واوضحت الوزارة، أنه تنفيذا لتكليفات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية تواصلت اعمال تفعيل لجان المرور علي مصانع تدوير المخلفات بنطاق المحافظه برئاسه وحده الاداره المتكامله للمخلفات الصلبة بالتنسيق مع الادارة العامة للمركبات و ادارة الصحة والسلامة المهنية.

وأكد "مختار" ان لجان المرور تقوم بمتابعة سير العمل بالمصانع للوقوف علي اداء الشركه المصريه لتدوير المخلفات ومدي التزامها ببنود التعاقد المبرم بين المحافظة والشركة.

وقال "مختار" ان محافظة الدقهلية رائدة في مجال تنفيذ البنية التحتيو لمنظومة اداره المخلفات البلدية بتنفيذ مصانع تدوير تستقبل شهريا 3500 طن مخلفات بلدية ويجري حاليا اعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات ببلقاس ضمن مشروعات تنقيه مصرف كتشنر بالمشاركه بين محافظة الدقهلية ووزارة التنمية المحلية و بدعم من بنك الاعمار الأوروبي.

واضاف" مختار" أنه يوجد 5 مصانع لتدوير مخلفات بلدية بنطاق المحافظة تقدم خدمات المعالجة والتدوير المخلفات البلديه ونقلها والتخلص الأمن منها بالمدفن الصحي الهندسي بقلابشو.

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