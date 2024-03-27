قبل ماتروح .. اعرف شروط تسجيل شقتك في الشهر العقاري 2024

يبحث كثير من المواطنين عن خطوات تسجيل عقار أو مكتب أو غيره من الوحدات في الشهر العقاري.

ويبين صدى البلد عدة خطوات سهلة يتم من خلالها تسجيل الوحدات السكنية وغيرها وذلك حفاظاً على الممتلكات والحد من النزاعات عليها .

ما هي شروط تسجيل العقار في الشهر العقاري؟

يجب تسجيل الشقة أو العقار في مكاتب مأموريات الشهر العقاري التابعة لها جغرافيا، وذلك لحماية الأملاك الشخصية وأملاك الدولة والحد من النزاعات القضائية وحصر الثروة العقارية في مصر، وتحدد مصلحة الشهر العقاري إذا كان العقار أو الشقة خاضعين لشروط التسجيل أم لا.

مدة تسجيل شقة بالشهر العقاري

وفقا لما حددته اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الشهر العقاري الجديد رقم (9) لسنة 2022، يتم استغراق مدة تصل إلى 37 يوما بحد أقصى للبت في طلب تسجيل الشقة أو العقار بشكل نهائي، يتم التوجه بعدها لمكتب الشهر العقاري التابع له واستلام المحرر المشهر.

الأوراق المطلوبة لتسجيل عقار في الشهر العقاري

عند تقديم طلب من أجل تسجيل الشقة في الشهر العقاري سواء يدويا أو إلكترونيا، يجب أن يتم إرفاق الأوراق التالية:

ملء نموذج طلب التسجيل وإرفاق المستندات المطلوبة الخاصة بكل نموذج.

صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب وأطراف التعامل.

بيانات كل طرف وصفته وسلطته.

السند القانوني لطب التسجيل (عقد بيع نهائي أو ابتدلئي للشقة)

بيان رفع مساحي من أي مكتب مساحة مُعتمد أو من الجهات المختصة (إدارة المساحة العسكرية، او وزارة التخطيط، أو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء..).

رخصة مباني للعقار محل الطلب.

رسوم تسجيل شقة بالشهر العقاري 2023 في مصر

وفقا للقانون رقم (9) لسنة 2022، فمن المفروض أن تكون مصاريف تسجيل شقة بالشهر العقاري 2023 لا تزيد على 500 جنيه، بالإضافة إلى مصروفات النشر الانتقال، بينما قد ترتفع قيمة رسوم تسجيل الشقة في الشهر العقاري وفقا لمساحتها وموقعها الجغرافي.

الحالات التى تنطبق عليها نماذج الشهر العقارى الجديدة، وكيفية الحصول على البيان المساحي الرقمي المطلوب، قبل التوجه إلى مأموريات الشهر العقارى وتكاليفه وخطوات التسجيل نفسها والمستندات المطلوبة.

الحالات التي يجوز لها التسجيل

1- من لديه عقد نهائي

2- من لديه عقد عرفي ومستند يفيد الحيازة لمدة 5 سنوات بحسن نية

3- وضع اليد ومستند يفيد الحيازة لمدة 15 عاما بحسن نية

أنواع نماذج التسجيل في الشهر العقاري

1- نموذج خاص بحالة تحقيق واقعة مادية

2- نموذج خاص بحالة التصرف من محرر مشهر

3- نموذج خاص بحالة قيد حق عيني تبعي

4- نموذج خاص بحالة شهر عريضة دعوى

5- نموذج خاص بحالة شهر حكم نهائي "فصل موضوعي"

6- نموذج خاص بحالة شهر حكم نهائي "صلحا أو تسليم بالطلبات"

7- نموذج خاص بحالة شهر حق إرث

8- نموذج خاص بحالة شهر إنهاء وقف

المستندات المطلوبة

1- صورة بطاقة الرقم القومي "صورة بطاقة وكيله والتوكيل الصادر له".

2- مشروع المحرر مكتوب على نماذج الشهر العقاري.

3- بيان رفع مساحي رقمي بإحداثيات النظام العالمي "دبيلو – جي – أس 84" أو ورقيا لخريطة بمقياس رسم بحد أقصى (1:2500) موضحا به العقار المراد تسجيله مظللا والبيانات الخاصة به.

4- رخصة المباني للعقار محل الطلب إذا كان مقام اعتبارا من 2 يونيو 1992 أو نموذج "10" الخاص بقبول التصالح عن الاعمال المخالفة أو أي مستند يفيد إقامته قبل هذا التاريخ مثل كشف العوائد أو ما يفيد انتفاعه بالمرافق العامة.

5- المستندات التي تفيد تحقق الحيازة وشروطها وذلك بعقد عرفي او حكم صحة ونفاذ أو كشف عوائد أو أي مستند رسمي أخر.

6- إيصال يفيد سداد الرسوم والمصروفات بقيمة "3900 جنيه".

مستندات إضافية في حالة قيد حق عيني تبعي

-المحرر سند ملكية التصرف وشهادة عقارية من تاريخ سند الملكية حتى تاريخ تقديم الطلب.

-قائمة القيد مكتوبة على الورق المؤمن المخصص للمحررات المعدة للشهر.

-مشروع عقد الرهن مكتوبة على الورق المؤمن المخصص للمحررات الموثقة.

-المحرر سند الدين.