بعد مباراة كرواتيا.. مجدي عبد الغني يسأل الجمهور عن منتخب مصر

شارك الإعلامي مجدي عبد الغني، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب: “وجه كلمة لمنتخب مصر بعد أداء اليوم أمام كرواتيا”، وجاءت ردود الفعل: "أنا شايف إن منتخب مصر بقى ليه شخصية وشكل.. متنسوش إن دي تاني مباراة للعميد.. اصبروا عليه شوية".

نتيجة مباراة مصر وكرواتيا

‏⁧‬⁩وأحرز محمد عبد المنعم، لاعب منتخب مصر، هدف تقليص الفارق في الدقيقة 90 من عمر المباراة، لتصبح النتيجة 4 أهداف مقابل هدفين.



وبهذه النتيجة، توجّت كرواتيا بكأس العاصمة على حساب المنتخب المصري، في بطولة مكونة من 4 فرق مصر وكرواتيا ونيوزيلندا وتونس.

وافتتح التسجيل المنتخب المصري، عن طريق رامي ربيعة في الدقيقة 5 من عمر المباراة، بعد ما سدد محمود تريزيجيه كرة قوية من تنفيذ ضربة حرة، حيث تصدى الحارس نيديليكو لابروفيتش للكرة ببراعة، لكن محمد حمدي تابع الكرة وأرسل عرضية أرضية، واستقبلها رامي ربيعة بتسديدة داخل الشباك ليسجل الهدف الأول.