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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أول موجة حارة.. رياح صحراوية مثيرة للأتربة تضرب البلاد خلال ساعات

الطقس اليوم في مصر
الطقس اليوم في مصر

تشهد حالة الطقس اليوم، أجواء حارة على جميع مناطق الجمهورية، وذلك نتيجة تأثر البلاد برياح غربية إلى جنوبية غربية جافة قادمة من الصحراء الغربية.

وقالت هيئة الارصاد، إن نشاط الرياح المؤثر في حالة الطقس اليوم، يعمل على رفع درجات الحرارة ويصاحب ذلك أيضا مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يعمل على زيادة عدد ساعات سطوع أشعة الشمس.

وتأتي درجات الحرارة المتوقع تسجيلها اليوم، طبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 19 درجة.
السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 19 درجة.
جنوب سيناء 30 للعظمى والصغرى 19 درجة.
شمال الصعيد 32 للعظمى والصغرى 17 درجة.
جنوب الصعيد 33 للعظمى والصغرى 20 درجة.

وقالت هيئة الارصاد، إن ارتفاع درجات الحرارة الذي تشهده البلاد اليوم، يعد أول موجة حارة فى ربيع ٢٠٢٤ ، حيث يتوقع ️استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى مطلع الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع ان تسجل درجات القاهرة الكبرى خلال الطقس غدا درجة حرارة عظمى ٣١ درجة مئوية، كما تنشط الرياح على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

️وتبقى الظاهرة المؤثرة خلال حالة الطقس في فترات النهار هى الأتربة العالقة التى تعمل على انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناه وشمال الصعيد.

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