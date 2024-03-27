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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان

الفلاحين: الرئيس السيسي يحقق كل يوم إنجازا وينتصر للمزارعين

صدى البلد

إنجازات عديدة شهدها القطاع الزراعي فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه الحكم ، بهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين خاصة فى ظل الأزمات العالمية  المتكررة ، ومازال هناك العديد من المشروعات الزراعية القومية مستمرة تحت قيادة الرئيس لتكتب عهدا جديدا من الزراعة.
 

وفى هذا الصدد قال حسين أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن الإنجازات التي تحققت في مصر بالقطاع الزراعي خلال 10 سنوات ماضية منذ 2014 وحتى 2024 خلال حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي تتخطي 3650 إنجاز بمعدل كل يوم إنجاز .

ولفت " أبوصدام " خلال تصريحات له،  أن المرحلة الأولى فقط من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري وتحسين معيشة الفلاحين والذي أطلقها  الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عام 2019 تضم نحو 1436 قرية في 52 مركزا يتم فيها تنفيذ الآلاف من المشاريع القومية التي تخدم القطاع الزراعي مثل الصرف الصحي والصرف الزراعي وتطوير المنشآت الزراعية وانشاء مراكز جديده للخدمات الزراعية المجمعة بكل القري  وتبطين الترع والتي سيتم فيها تبطين وتأهيل نحو 1500 كيلو متر من الترع بنهاية العام الحالي.

 

التوسع الأفقي 

 

وأضاف: وفي إطار التوسع الأفقي في القطاع الزراعي استهدفت الدولة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى استصلاح وزراعة أكثر من 4 ملايين فدان من خلال مشروعات قومية عملاقة وغير مسبوقة كمشروع استصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان من خلال شركة الريف المصري واستصلاح وزراعة نحو 2 مليون فدان بمشروعي الدلتا الجديدة ومستقبل مصر بالإضافة الي احياء مشروع توشكى واستصلاح وزراعة الاف الأفدنة في الصحراء بسيناء والصعيد والوادي الجديد وقبل كل ذلك العمل بجديه علي وقف التعديات علي الأراضي الزراعية. 

وأشار عبدالرحمن، أنه وفي مجال الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والبيضاء تم ضخ مليارات الجنيهات لتمويل مشروع البتلو والذي يستفيد منه الالاف من المربين مع تطوير أكثر من 200 مركز لتجميع الالبان وجلب واستيراد الآلاف من رؤوس الماشية المحسنة لتحسين السلالات وانشاء ما يزيد عن 600 نقطة للتلقيح الاصطناعي بالوحدات البيطرية بالإضافة الي تنظيم الالاف من القوافل البيطرية التي تجوب المحافظات لعلاج المواشي مجاناً ونشر ثقافة تحسين السلالات والتلقيح الاصطناعي وتوفير الأمصال واللقاحات بالوحدات البيطرية للوقاية من الأمراض.

 

المركز الأول إفريقيا

 

وتابع نقيب الفلاحين، أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تربعت على المركز الأول أفريقيا في مجال الاستزراع السمكي من خلال مشروعات عملاقة في الثروة السمكية كبركة غليون والفيروز وقناة السويس مع زيادة الاستزراع السمكي في الاقفاص البحرية وتطوير البحيرات المصرية وإزالة التعديات الواقعة عليها.

وفي المجال الداجني تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض والقضاء علي مرض انفلونزا الطيور وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الداجني عن طريق تسهيل الإجراءات وإتاحة التمويلات اللازمة. 

وأكد عبدالرحمن، أن صادرات مصر الزراعية تخطت لأول مره 7 مليون طن الموسم الماضي بفضل فتح الأسواق الجديدة وتطوير نظام الحجر الزراعي والاهتمام بجودة المنتجات الزراعية بتطوير نظم الري من النظم القديمة للري الحديث واستحداث نظم زراعية جديده كالزراعة داخل الصوب الزراعية. 

كما تم الاستجابة لطلبات الفلاحين بوضع سعر مجزي للمحاصيل الزراعية الأساسية قبل الزراعة مثلما حدث في القمح وقصب السكر والقطن كما تم تفعيل الزراعة التعاقدية في الذرة والفول الصويا وعباد الشمس وتم الاتجاه لرقمنة القطاع الزراعي من خلال ميكنة الجمعيات الزراعية وتحويل الحيازة الورقية لحيازة مميكنة بما يعرف "بالكارت الذكي".

كما تم التوسع في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الإستراتيجية واستنباط أصناف جديده عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للأمراض وتتحمل التغيرات المناخية غير الملائمة والبدء في البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر وتم في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تخطي مساحات زراعة الاقماح لأكثر من 3 ملايين فدان و تنفيذ المشروع القومي لإنشاء الصوامع الذي أدى إلى زيادة السعات التخزينية من 1.4 مليون طن في 2014 لتصل إلى 5.5 مليون طن 2024.

السيسي الفلاحين الانجازات القطاع الزراعى مشروع توشكى الثروة السمكية

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