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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معهد الفلك: الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك

صدى البلد

أعلن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور طه رابح أن غرة شهر شوال للعام الهجري الحالي 1445 (أول أيام عيد الفطر المبارك) ستوافق فلكيا يوم الأربعاء 10 أبريل المقبل.


وقال رابح ، في بيان أصدره اليوم ، "إن هلال شهر شوال سيولد في تمام الساعة الثامنة و22 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنين 29 رمضان الحالي الموافق 8 أبريل القادم (يوم الرؤية)".


وأوضح أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة وكذلك في غالبية العواصم والمدن العربية والإسلامية ، حيث يغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب الشمس ب 12 دقيقة في مكة المكرمة و10 دقائق في القاهرة. 


وأشار رابح إلى أن القمر سيغرب قبل غروب الشمس في باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح ما بين (10 -11 دقيقة) وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح ما بين (2 -20 دقيقة).

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