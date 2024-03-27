3 ضوابط تحدد قيمتها| من سيحصل على منحة عيد الفطر وموعد صرفها ؟

تعتبر منحة عيد الفطر مكافأة موسمية تصرفها العديد من الوزارات وجهات العمل للعاملين بها تزامنًا مع موعد عيد الفطر المبارك لمراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها في تلك المناسبات.

ضابطين لمنحة الموظفين الحكوميين

لكن مصادر حكومية مسئولة زفت بشرى سارة للمواطنين تؤكد فيها صرف منحة عيد الفطر هذا العام للمصالح والجهات الحكومية وشركات وهيئات القطاع العام والأعمال العام، التي تصرفها وفقًا لضوابط حددتها وزارة المالية، بالإضافة إلى وحدات الإدارات المحلية بالجهاز الإداري للدولة.

وأشارت المصادر إلى اتجاه مؤسسات الدولة المختلفة إلى صرف منحة عيد الفطر 2024 لجميع العاملين بها وذلك بمختلف درجاتهم الوظيفية وكوادرهم في كل القطاعات الحكومية والهيئات الخاصة لتبدأ من 500 جنيه مصر بحد أدنى إلى مرتب شهر كامل في بعض الجهات الحكومية.

ويجب أن تخضع منحة عيد الفطر التي يتم صرفها لضوابط قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بحيث استحقاق تلك المكافأة مقابل أداء عمل أو أعمال قام به الموظف غير اعتيادي أو قيامه بعمل مميز أو عمله لساعات إضافية أو تحقيق إنجاز، مع عدم الربط بين تلك المكافأة وبين حلول المناسبات والأعياد، لأن القانون لم ينص على ذلك.

وتخضع منحة عيد الفطر إذا تم صرفها، للمادة 74 من قانون الخدمة المدنية، بحيث تكون قيم مالية مقطوعة، حيث تنص المادة على أنه يستمر صرف باقي الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينينة وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مربتطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بضرورة تخفيف الأعباء عن المواطن المصري بشتى الطرق.

وسيتم تحديد قيمة منحة عيد الفطر 2024 وفقًا لضوابط معينة تأتي أولها في اللائحة الداخلية لكل جهة حكومية، وثانيها في طبيعة الموارد المالية الخاصة بها، وهو ما سينجم عنه نسب متفاوتة في قيمة المنحة بين جهة حكومية وأخرى.

وأشارت المصادر الحكومية أن السلطة المختصة لكل جهة حكومية ستصدر منشورًا للجهة بصرف منحة عيد الفطر المبارك وفقًا للضوابط المحددة، على أن يتم صرف منحة عيد الفطر 2024 في الأسبوع الأخير من شهر رمضان.

وتنفيذًا لهذا الأمر، تم الموافقة على صرف 750 جنيهًا كمنحة عيد الفطر 2024 للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق والشركات التابعة وفقًا لما أعلن عنه عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، مشيرًا إلى أن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أكد تطبيق المنحة على العمالة الموسمية بنظام الـ55 يومًا.

ضابط لمنحة العمالة غير المنتظمة

من جانبها، كشفت مصادر مطلعة على صرف منحة عيد الفطر 2024 أيضًا للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه، وسيتم تكثيف الجهود لصرفها في العشر الأواخر من شهر رمضان بجميع مديريات العمل ومنافذ الصرف المختلفة من بينها البريد المصري.

وأوضحت المصادر أن المستفيدين من منحة عيد الفطر من العمالة غير المنتظمة هي الفئات المسجلة رسميًا في دفاتر مديريات العمل بالمحافظات، والعمالة الموجودة في سجلات مفتشي العمل بوزارة العمل بإجمالي مليون و 100 ألف عامل.

كما أشارت المصادر إلى أنه سيتم تطبيق منحة عيد الفطر 2024 للعمالة غير المنتظمة وفقًا لضابط واحد فقط وهو العمالة غير المستفيدة من أي برامج حماية اجتماعية.