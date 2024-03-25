منحة عيد الفطر.. الضوابط القانونية لصرفها للموظفين بالدولة

تصرف بعض الجهات والوزارات في الدولة منحة عيد الفطر للعاملين بها، كمكافآت موسية تقوم تلك الجهات والوزرات بصرفها تزامنًا مع تلك المناسبات، مثل عيد الفطر، وذلك تشجيعًا للعاملين ومراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تصاحب تلك المناسبات الدينية والاجتماعية.

وهناك العديد من الضوابط والشروط التي تصرف في ضوئها منحة عيد الفطر للعاملين والموظفين في الوزارات والجهات وفقًا لها، وذلك حتى لا تتعارض مع الضوابط والبنود التي وضعها قانون الخدمة المدنية وقوانين الموازنة العامة للدولة، وغيرها من التشريعات الصادر في هذا الصدد، وذلك بهدف عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أعباءً إضافية، لاسيما في ظل ما تعانيه من عجز كبيرة لا يحتمل أي أعباء أخرى.

مكافأة عيد الفطر للعاملين

ويستعرض "صدى البلد" تفاصيل الضوابط والشروط والمستفيدين من منحة عيد الفطر، التي اعتادات بعض الجهات والوزارات على صرفها للموظفين والعاملين لديها.

يجب أن تخضع منحة عيد الفطر التي يتم صرفها لضوابط قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بحيث استحقاق تلك المكافأة مقابل أداء عمل أو أعمال قام به الموظف غير اعتيادي أو قيامه بعمل مميز أو عمله لساعات إضافية أو تحقيق إنجاز، مع عدم الربط بين تلك المكافأة وبين حلول المناسبات والأعياد، لأن القانون لم ينص على ذلك.

وتخضع منحة عيد الفطر إذا تم صرفها، للمادة 74 من قانون الخدمة المدنية، بحيث تكون قيم مالية مقطوعة، حيث تنص المادة على أنه يستمر صرف باقي الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينينة وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مربتطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة.

ضوابط المكافأة للموظفين

وفي وقت سابق، وزعت وزارة المالية كتابًا يحدد ضوابط صرف المكافآت، حيث اشترطت أن يتم الخصم بتلك المكافآت على الموارد الذاتية للصناديق والحسابات الخاصة أو الوحدات ذات الطابع الخاص بالجهة الإدارية، مع عدم تلقي الصندوق أو الحساب الخاص أو الوحدة ذات الطابع الخاص التي يتم الخصم بتلك المكافآت عليها أي دعم أو إعانة مباشرة أو غير مباشرة من الخزانة العامة للدولة، إضافة إلى عدم تأثير صرف تلك المكافآت على تحقيق الهدف المنشأ من أجله الصندوق أو الحساب الخاص أو الوحدة ذات الطابع الخاص.

ويجب ألا تؤثر منحة عيد الفطر على حصة وزارة المالية (الشهرية أو السنوية) الواجب خصمها من الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، والمقررة وفقًا القانون الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024 ، وأي قوانين أخرى صادرة بذات الشأن.

وتضمنت الضوابط الخاصة بتحديد ضوابط وشروط صرف منحة عيد الفطر، التأكيد على الجهات الإدارية بحظر تقديم أو قبول أيًا من الهدايا العينية فيما بينها، وأيضًا حظر تقديم المزايا العينية للعاملين بها خلال هذه المناسبات أو الأعياد.، فيما حظر الصرف على مقطع تمويل الخزانة العامة (عجز الموازنة) بأية مكافآت يلزم الخصم بها على التمويل الذاتي أو التعجيل بالخصم بها على الخزانة العامة للدولة لحين تحقيق موارد ذاتية.

مرتبات شهر مارس للموظفين

وبدأ الموظفون في صرف مرتبات شهر مارس، بداية من 21 من الشهر بالزيادة الجديدة التي كانت قد أعلنت عنها الحكومة، وبعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يستمر حتى بعد غدا الأربعاء 27 من الشهر.

وبدأت مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة لحوالي 6ملايين موظف وعامل في الدولة بالزيادات الجديدة، التي أعلنها مجلس الوزراء، والتي جاءت كالتالي: 12 ألف جنيهًا شهريا للدرجة الممتازة، و10 آلاف جنيه شهريا للدرجة العالية، و9آلاف جنيه شهريا لدرجة المدير العام، و7500جنيه شهريا للدرجة الأولى، و7 آلاف جنيه شهريا للدرجة الثانية، و6750 جنيهًا شهريا للدرجة الثالثة، و6500 جنيه شهريا للدرجة الرابعة، و6250 جنيهًا للدرجة الخامسة، و6آلاف جنيه للدرجة السادسة.