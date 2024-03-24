موعد أول أيام عيد الفطر.. وحقيقة صرف مكافأة بحد أدنى 500 جنيه

موعد عيد الفطر المبارك.. مع انتهاء النصف الأول من شهر رمضان المبارك، يتساءل المواطنون عن موعد عيد الفطر المبارك، والذي كشف عنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان له.

موعد عيد الفطر المبارك

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه وفقًا للحسابات الفلكية س يحل أول أيام عيد الفطر المبارك يوم 10 من أبريل المقبل 2024، وهو غرة أول شهر شوال 1445 هجريًا.

وتابع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن شهر رمضان هذا العام سيكون 30 يومًا، وأنه من المقرر أن ينتهي شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء الموافق 9 من أبريل 2024.