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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مفاجأة بشأن أسعار الذهب بعد عيد الفطر المبارك.. خبير يوضح

اسعار الذهب
اسعار الذهب

قال محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي والباحث بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس، إن اسعار الذهب ستنخفض بعد عيد الفطر، مؤكدا أن خلال الايام الحالية يشهد الذهب استقرار في اسعار.

واشار البهواشي خلال تصريحاته لصدى البلد، إلي ان اسعار الذهب اذ ارتفعت خلال هذه الايام سيكون بسبب المناسبات والاقبال من المواطنين.

وأكد الخبير الاقتصادي والباحث بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس، ان الانخفاض الذي سيشهده الذهب بعد عيد الفطر سيكون طفيف للغاية.
 

تحرير سعر الصرف يأتي في إطار القضاء على السوق الموازية

أوضح، أن تحرير سعر الصرف يأتي في إطار القضاء على السوق الموازية، لافتا إلى أن الأسعار سوف تنخفض  بشكل كبير خلال الفترة المقبلة بعد نحو شهر من الآن، ولكن ستأخذ بعض الوقت حتى تعود لما كانت عليه.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الدولة قضت على السوق السوداء للدولار نهائيًا وقامت بتوحيد سعر الدولار في فترة أقل من المتوقعة.

 

واشاد الخبير الاقتصادي، بما تقوم به الدولة خلال الفترات الماضية والحالية، للانتهاء من الازمة الاقتصادية، مؤكدا ان الدولة تسير في الطريق الصحيح الذي يجعل المواطن البسيط يشعر بتحسن خلال الفترة القادمة.

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