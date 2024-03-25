1000 جنيه| تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة بسبب الدولار

يبحث الملايين يوميا عن أسعار الذهب في مصر، والتي شهدت تراجع بعد تذبذب بين الصعود والهبوط، خاصة سعر الجرام من عيار 21 الأكثر شهرة في مصر لشراء المشغولات الذهبية.

وتراجع عيار 21 إلى أقل من 3000 جنيه للبيع كأقل سعر، بعد نحو 3150 جنيها للشراء أثناء الارتفاع، على خلفية تحرك سعر الأوقية عالميا لتقترب من 2190 دولارا، فيما هبط سعر الدولار بقوة في البنوك إلى أقل من 47 جنيها بعدما سجل نحو 50.85 جنيه قبل عدة أيام على خلفية تحرير سعر الصرف.

الذهب

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أسعار الذهب اليوم عيار 21

ويهتم الكثير بالتعرف على سعر عيار 21 ، والذي تراجع مجددا في محلات الصاغة، ويهتم الكثير بالبحث عن سعره، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، ولكن بعد أن سجل أعلى قمة في نهاية يناير الماضي 4050 جنيهًا، سجل اليوم نحو أقل من 3,000 جنيه للبيع.

الذهب

كم سعر جرام الذهب؟

كما يرغب الآلاف في التعرف على سعر جرام الذهب كم؟، خاصة في أيام الإجازات والمناسبات، لمعرفة سعر عيار 21 أو قد يرغب البعض في معرفة سعر عيار 18 وكذلك عيار 24، فهما من الأكثر مبيعا في المحلات لشراء المصوغات.

سعر الذهب عيار 18

شهد سعر عيار 18 تراجعا فبعد ان سجل 2700 جنيه، سجل 2593 جنيها للشراء اليوم، ويظل متراجعا بقوة عن موجة الارتفاع التاريخية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

سعر الذهب اليوم في مصر

وعن سعر الجرام عيار 24 ، فتراجع لنحو 3457 جنيها للشراء بعد 3600 جنيها للشراء، ويظل عيار 24 الأعلى في السوق مُتراجعًا من أعلى سعر وهو 4570 جنيهًا بدون مصنعية بنهاية الشهر الماضي، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء الجنيهات الذهب والسبائك بأوزانها المختلفة.

سعر الذهب الآن في مصر

وهبط الجنيه الذهب خلال ساعات بقيمة نحو 1000 جنيه، والذي يرغب الكثير في شراؤه من أجل الاستثمار وحفظ المال، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24، سجل تحركا ليبدأ من نحو 24200 جنيه بعد نحو 25200 جنيه للشراء ، فيما سجل 28000 جنيه للشراء قبل أيام، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

أسعار الذهب مباشر

يقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير أسعار الذهب على مستوى أعيرته دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق سعر الاوقية عالميا:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين في مصر : 3457 جنيها للشراء و 3400 جنيها للبيع .

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين : 3025 جنيها للشراء و 2,975 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الاثنين : 2592 جنيهًا للشراء و 2550 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الاثنين : 2016 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين عيار 24 : 24200 جنيه للشراء و 23800 جنيه للبيع.

الذهب

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

سعر المصنعية يتم إضافته عند الشراء فقط، وهو ما يبحث عنه المقبلين على الشراء خاصة المشغولات والسبائك، ويتغير من تاجر إلى آخر، وفي الغالب يكون سعر المصنعية، بين 80 وحتى 200 جنيه كزيادة على السعر وتختلف من تاجر وآخر، أو نحو 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية.

وعن سعر مصنعية الذهب المستعمل فتبدأ من 30 جنيهًا فأكثر، والسبائك الأكثر من 100 جرام تكون مصنعيتها في هذا المستوي تقريبا فيما فوق.