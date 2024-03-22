بالتزامن مع ارتفاع الدولار.. تراجع أسعار الذهب عالمياً

تراجعت أسعار الذهب ، اليوم الجمعة، وسط ارتفاع الدولار لكنها تتجه لتسجيل الارتفاع الأسبوعي الرابع على التوالي، بعدما تلقت دعماً من إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على توقعاته لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 % ليصل إلى 2172.72 دولاراً للأوقية.

كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 % إلى 2174.30 دولاراً.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.9 % إلى 24.53 دولاراً للأوقية.

كما تراجع البلاتين 0.6 % إلى 902.15 دولار، وهوى البلاديوم 2.2 % إلى 988.67 دولاراً.