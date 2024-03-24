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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أقل عيار يسجل 1700 جنيه.. ماذا حدث فى أسعار الذهب اليوم ؟

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى الاستثمار فالمعدن الأصفر أصبح وعاء ادخاري آمن وسط ارتباك الأسعار العالمية.

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أسعار الذهب اليوم الأحد 24 مارس 2024.. وهذه قيمة عيار 21

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التموين: انخفاض الدولار كبح جماح ارتفاع أسعار الذهب في مصر

ويمثل أسعار الذهب أيضا أهمية  بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة لمعرفة  أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية  فالمعدن الأصفر يشهد خلال هذه الفترة حالة انخفاض حاد .

أسعار الذهب اليوم


وسجلت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:-

- سجل سعر الذهب عيار 24 الآن نحو 3457.25 جنيه للبيع، و3400 جنيه للشراء.

- وصل سعر الذهب عيار 21 إلى نحو 3025 جنيهًا للبيع، و2975 جنيهًا للشراء.

- سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2592.75 جنيه للبيع، و2550 جنيهًا للشراء.

- بينما سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2016.75 جنيه للبيع، و1983.25 جنيه للشراء.

- وحقق سعر الذهب عيار 12 استقرارًا، وسجل نحو 1728.5 جنيه للبيع، و1700 جنيه للشراء.

- وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 24200 جنيه للبيع، و23800 جنيه للشراء.

- ووصل سعر أوقية الذهب الآن لنحو 2166 دولارًا للبيع، و2165 دولارًا للشراء.

سعر الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا


وعلي المستوي العالمي  أنهت الأونصة العالمية تداولات أسبوع مليء بالتذبذب على ارتفاع محدود، بعد أن شهد تسجيل أعلى مستوى تاريخي في الذهب نتيجة تغير في توقعات الأسواق تجاه مستقبل الفائدة الأمريكية، ولكن مع نهاية الأسبوع فقد الذهب جزءا كبيرا من مكاسبه ليتطلع المستثمرون إلى الخطوة القادمة للذهب.

وسجل سعر الذهب الفوري ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.4% ليغلق عند المستوى 2165 دولارا للأونصة وذلك بعد أن وصل الذهب لأعلى مستوى تاريخي عند 2222 دولارا للأونصة وأدنى مستوى عند 2146 دولارا للأونصة.

وارتفع الذهب وسجل أعلى مستوى تاريخي في اليوم التالي لاجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، ولكنه تراجع من هذا المستوى بشكل سريع ليستمر في التراجع التدريجي حتى نهاية الأسبوع ليفقد جزءا كبيرا من مكاسبه.

ونجح الذهب في البقاء فوق منطقة الدعم الهامة 2150 – 2145 دولارا للأونصة، وهو ما يدعم إمكانية صعود السعر خلال الفترة القادمة من جديد، ولكن قد يسيطر الحياد على تداولات الذهب خلال الأسبوع القادم بشكل أكبر بعد أن تراجع الذهب سريعا ليتداول تحت المستوى 2200 دولار للأونصة بمجرد تسجيله المستوى التاريخي.

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سعر الذهب عيار 24 اليوم 24-3-2024

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800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد هبوط الدولار

وأبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة عند نطاق 5.25% - 5.50%، ولكن أعضاء البنك توقعوا خفضها بمقدار 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024 دون تغيير عن توقعاتهم الأخيرة في ديسمبر الماضي.

ومع عودة ارتفاع الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1% ليسجل أعلى مستوياته في 3 أسابيع مقابل سلة من العملات الرئيسية وفقاً لمؤشر الدولار الأمريكي هبط الذهب وشهد تذبذبا واضحا بعد وصوله للقمة التاريخية 2222 دولارا.

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