التموين: انخفاض الدولار كبح جماح ارتفاع أسعار الذهب في مصر

أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون الذهب، أن قرارات البنك المركزي الأخيرة، وعلى رأسها توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء للدولار، ساهمت في تراجع واستقرار أسعار الذهب محليا، على الرغم من ارتفاعه عالميا.

وقال فرج لـ"صدى البلد" إن أسعار الذهب في مصر تراجعت دون مستوى 3 آلاف جنيه بعد أن وصل إلى 4500 جنيه بدعم من إجراءات البنك المركزي للسيطرة على التضخم وتوحيد سعر الدولار داخل وخا ج البنوك.

وأضاف أن أسعار الذهب شهدت مرحلة من الاضطراب بسبب اضطراب سعر الصرف في وقت سابق حتى انخفض سعر الدولار واستقر سعر الصرف داخل البنوك المصرية، الأمر الذي كبح جماح أسعار الذهب وحال دون ارتفاعها لمستويات قياسية غير مسبوقة.

وتوقع ناجي فرج استقرار أسواق الذهب الفترة المقبلة تزامنا مع استقرار ار أسعار صرف الدولار بدعم من صفقات الحكومة الناجحة في جذب الاستثمارات المباشرة بالعملة الصعبة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.