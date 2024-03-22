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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اقتصادي يكشف مفأجاة في أسعار الذهب وموعد الانخفاض

اسعار الذهب
اسعار الذهب

قال محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي والباحث بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس، إنه خلال الأيام القليلة القادمة يشهد سوق الذهب ارتفاعا طفيفا للغاية متأثرًا بزيادة الإقبال خلال شهر رمضان وفترة العيد.

انفخاض واستقرار في اسعار الذهب بعد العيد

أكد البهواشي، خلال تصريحاته لصدي البلد،  أن اسعار الذهب ستنخفض بعد العيد وستشهد استقرار في الاسعار.

أوضح، أن تحرير سعر الصرف يأتي في إطار القضاء على السوق الموازية، لافتا إلى أن الأسعار سوف تنخفض  بشكل كبير خلال الفترة المقبلة بعد نحو شهر من الآن، ولكن ستأخذ بعض الوقت حتى تعود لما كانت عليه.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الدولة قضت على السوق السوداء للدولار نهائيًا وقامت بتوحيد سعر الدولار في فترة أقل من المتوقعة.

وفي السطور التالية نرصد تطورات أسعار الذهب اليوم في مصر.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3463 جنيها.

عيار 21 يسجل 3030 جنيها.

عيار 18 يسجل 2597 جنيها.

عيار 14 يسجل 2020 جنيها.
 

الذهب في البورصة العالمية

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي لتسجل مستوى تاريخي جديد أمس، وذلك في ظل انخفاض حاد في الدولار بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة وأشار إلى أنه لا يزال يدرس خفض أسعار الفائدة هذا العام.

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