800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد هبوط الدولار

تراجعت أسعار الذهب في مصر، بعد زيادة جديدةأمس، إذ تراجع بعد تذبذب الساعات الماضية بين الصعود والهبوط، وسجل عيار 21 نحو 3150 جنيها للشراء في أثناء الارتفاع، على خلفية تحرك سعر الأوقية عالميا لتقترب من 2190 دولارا لأول مرة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة للمرة الخامسة عند 5.25 إلى 5.5%، قبل أن تعاود الهبوط اليوم إلى 2165 دولارا.

في نفس الوقت تراجع سعر الدولار بقوة في البنوك إلى أقل من 47 جنيها بعدما سجل نحو 50.85 جنيه قبل عدة أيام على خلفية تحرير سعر الصرف.

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كم سعر جرام الذهب؟

ويبحث الكثير يوميا عن سعر جرام الذهب كم؟، خاصة في أيام الإجازات والمناسبات، لمعرفة سعر عيار 21 أو قد يرغب البعض في معرفة سعر عيار 18 وكذلك عيار 24، فهما من الأكثر مبيعا في المحلات لشراء المصوغات.

الذهب

سعر الذهب عيار 18

شهد سعر عيار 18 تراجعا فبعد ان سجل 2700 جنيه، سجل 2592 جنيها للشراء اليوم، ويظل متراجعا بقوة عن موجة الارتفاع التاريخية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

سعر الذهب اليوم في مصر

وعن سعر الجرام عيار 24 ، فتراجع لنحو 3457 جنيها للشراء بعد 3600 جنيها للشراء، ويظل عيار 24 الأعلى في السوق مُتراجعًا من أعلى سعر وهو 4570 جنيهًا بدون مصنعية بنهاية الشهر الماضي، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء الجنيهات الذهب والسبائك بأوزانها المختلفة.

أسعار الذهب اليوم عيار 21

ويبحث الكثير عن العيار الأكثر شعبية في سوق الصاغة لشراء الشبكة، وهو سعر عيار 21 ، والذي تراجع مجددا في محلات الصاغة، ويهتم الكثير بالبحث عن سعره، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، ولكن بعد أن سجل أعلى قمة في نهاية يناير الماضي 4050 جنيهًا،، سجل اليوم نحو أقل من 3,000 جنيه للبيع.

سعر الذهب الآن في مصر

وهبط الجنيه الذهب خلال ساعات بقيمة نحو 800 جنيه، والذي يرغب الكثير في شراؤه من أجل الاستثمار وحفظ المال، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24، سجل تحركا ليبدأ من نحو 24200 جنيه بعد نحو 25 ألف جنيه للشراء ، فيما سجل 28000 جنيه للشراء قبل أيام، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

أسعار الذهب مباشر

يقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير أسعار الذهب على مستوى أعيرته دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق سعر الاوقية عالميا:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأحد في مصر : 3457 جنيها للشراء و 3400 جنيها للبيع .

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد : 3025 جنيها للشراء و 2,975 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الأحد : 2592 جنيهًا للشراء و 2550 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الأحد : 2016 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد عيار 24 : 24200 جنيه للشراء و 23800 جنيه للبيع.

كم سعر الأونصة اليوم؟

ويبحث الكثير عن كم سعر الأونصة اليوم؟، خاصة المستثمرين والراغبين في حفظ أموالهم، لمتابعة تطورات سعر الذهب، وفي الغالب تزن نحو (31.1 جرام) عيار 24 قيراط، لشرائها والاستثمار فيها، أو بيعها للتصرف في أموالها، وسجل سعر الاونصة في بورصة نيويورك العالمية تراعا تاريخية ليصل نحو 2165 دولارًا.

الذهب

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

وعن أسعار الذهب بالمصنعية ـ فيتم إضافة سعر المصنعية عند الشراء فقط، وهو ما يبحث عنه المقبلين على الشراء خاصة المشغولات والسبائك، ويتغير من تاجر إلى آخر.

في الغالب يكون سعر المصنعية، بين 80 وحتى 200 جنيه كزيادة على السعر وتختلف من تاجر وآخر، أو نحو 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية، أما مصنعية الذهب المستعمل فتبدأ من 30 جنيهًا فأكثر، والسبائك الأكثر من 100 جرام تكون مصنعيتها أقل بكثير.