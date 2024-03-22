عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب وسط ارتفاع للدولار الأميركي، ولكنها تتجه لتسجيل الارتفاع الأسبوعي الرابع في 5 أسابيع بعد تلقيها دعماً من إبقاء الفدرالي الأميركي على توقعاته لخفض معدلات الفائدة خلال العام الجاري.
              
وبحلول الساعة 03:19 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2172.72 دولار للأونصة، ولكنه ارتفع 0.8% منذ بداية الأسبوع.
              
هذا وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للمعدن الأصفر بـ 0.5% إلى 2174.30 دولار للأونصة.


تحرك الدولار الأميركي


وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل منافسيه ويتجه لتحقيق ارتفاع للأسبوع الثاني، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وارتفعت أسعار الذهب أمس الخميس إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد أن أشار صناع السياسة في الفدرالي الأميركي إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض الفائدة بثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024 على الرغم من قراءات التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة.
              

المعادن النفيسة الأخرى


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 24.53 دولار للأونصة وتراجع البلاتين 0.6% إلى 902.15 دولار وهوى البلاديوم 2.2% إلى 988.67 دولار.

هذا وتتجه أسعار المعادن الثلاثة لتسجيل انخفاض أسبوعي.

 

أسعار الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. إمام عاشور يتعرض لإصابة خطيرة في الكتف ويغادر لقاء نيوزيلندا

وفاءً للاعب.. دورة رمضانية في بورسعيد تحمل اسم أحمد رفعت.. شاهد

شخص واحد زاره وأكل طبق حلوى.. ماذا فعل أحمد رفعت بعد استعادة الوعي؟

تنين كومودو| حكاية ظهور حيوانين مفترسين في مصر: “كانوا بيتخانقوا”.. شاهد بالفيديو

4 أيام | تنبيه رسمي من الأرصاد لـ طقس غير متوقع

تريزيجيه ومصطفى محمد.. تشكيل منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا في افتتاح كأس عاصمة مصر

انتوا مصدقين | نجم الزمالك يوجه رسالة نارية لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

السائق لمس ساقها.. الأمن يفحص فيديو التحرش بفتاة مكسيكية

ترشيحاتنا

40 مليون جنيه.. سعر سيارة «ياسين الألفي» في مسلسل نعمة الأفوكاتو|لن تصدق

ضربة قوية للأهلي.. نقل إمام عاشور للمستشفى بالإسعاف

حصة سام ألتمان في Reddit ترتفع إلى أكثر من 613 مليون دولار

بكاء وفرحة وإبهار| منتخب مصر يتقدم على نيوزيلندا في الشوط الأول

بعد استقرارها .. لجنة التموين بالغرف التجارية تكشف مصير أسعار السلع الفترة المقبلة

أول تعليق من ملك بريطانيا عن إصابة الأميرة كيت بالسرطان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأرز البنفسجي.. أجدد صيحات الطعام العصرية وهذه أهم فوائده

غير الأكل .. أسباب غير متوقعة للحموضة المتكررة

أول ظهور لـ كيت ميدلتون بعد شائعة وفاتها

عمرها 50عامًا.. شاهد|سيارة كلاسيكية في شوارع الكوربة لن تصدق إمكانياتها

فيديو

روجينا لـ صدى البلد: أشرف زكي سندي .. وبشكر جمهوري لنجاح سر إلهي

عملت زي البنات ولبست حلق وقميص شبك.. أحمد سعد يكشف عن أسراره

عقوبة صارمة| ماذا يحدث لسائقي السيارات حال مخالفة تعريفة الركوب؟

موعد وتفاصيل إجازة عيد الفطر 2024 .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ