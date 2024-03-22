الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

تراجعت أسعار الذهب وسط ارتفاع للدولار الأميركي، ولكنها تتجه لتسجيل الارتفاع الأسبوعي الرابع في 5 أسابيع بعد تلقيها دعماً من إبقاء الفدرالي الأميركي على توقعاته لخفض معدلات الفائدة خلال العام الجاري.



وبحلول الساعة 03:19 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2172.72 دولار للأونصة، ولكنه ارتفع 0.8% منذ بداية الأسبوع.



هذا وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للمعدن الأصفر بـ 0.5% إلى 2174.30 دولار للأونصة.



تحرك الدولار الأميركي



وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل منافسيه ويتجه لتحقيق ارتفاع للأسبوع الثاني، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وارتفعت أسعار الذهب أمس الخميس إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد أن أشار صناع السياسة في الفدرالي الأميركي إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض الفائدة بثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024 على الرغم من قراءات التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة.



المعادن النفيسة الأخرى



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 24.53 دولار للأونصة وتراجع البلاتين 0.6% إلى 902.15 دولار وهوى البلاديوم 2.2% إلى 988.67 دولار.

هذا وتتجه أسعار المعادن الثلاثة لتسجيل انخفاض أسبوعي.