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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 21-3-2024 بمناسبة عيد الأم في رمضان

سعر الذهب
سعر الذهب

أسعار الذهب برمضان .. يقدمها موقع “صدى البلد”، من خلال نشرة مفصلة عن أسعار الذهب لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة.

سعر الذهب اليوم 21-3-2024 بعيد الأم في رمضان 

عيار 24 بيع 3,543  جنيهات شراء 3,600 جنيهات


عيار 22 بيع 3,248 جنيهات شراء 3,300 جنيهات


عيار 21 بيع 3,100 جنيهات شراء 3,150 جنيهات


عيار 18 بيع 2,657 جنيهات شراء 2,700 جنيهات


عيار 14 بيع 2,067 جنيهات شراء 2,100 جنيهات


عيار 12 بيع 1,771  جنيه شراء 1,800 جنيهات


الاونصة بيع 110,183 جنيهات شراء 111,960 جنيهات


الجنيه الذهب بيع 24,800 جنيهات شراء 25,200 جنيهات


الكيلو بيع 3,542,857 شراء جنيهات 3,600,000 جنيهات
 

سعر الذهب اليوم 20-3-2024 في رمضان 

عيار 24 بيع 3,406 جنيهات شراء 3,463 جنيها


عيار 22 بيع 3,122 جنيها شراء 3,174 جنيها


عيار 21 بيع 2,980 جنيها شراء 3,030 جنيها


عيار 18 بيع 2,554 جنيها شراء 2,597 جنيها


عيار 14 بيع 1,987 جنيها شراء 2,020 جنيها


عيار 12 بيع 1,703 جنيها شراء 1,731 جنيها


الاونصة بيع 105,918 جنيها شراء 107,695 جنيها


الجنيه الذهب بيع 23,840 جنيها شراء 24,240 جنيها


الكيلو بيع 3,405,714 جنيها شراء 3,462,857 جنيها
 

سعر الذهب يوم 19-3-2024

عيار 24 بيع 3,429 جنيها شراء 3,486 جنيها.


عيار 22 بيع 3,143جنيها شراء 3,195 جنيها.


عيار 21 بيع 3,000جنيه شراء 3,050 جنيها.


عيار 18 بيع 2,571جنيها شراء 2,614 جنيها.


عيار 14 بيع 2,000جنيها شراء 2,033 جنيها.


عيار 12 بيع 1,714 جنيها شراء 1,743 جنيها.


الاونصة بيع 106,629جنيها شراء 108,406 جنيهات.


الجنيه الذهب بيع 24,000جنيه شراء 24,400 جنيه.


الكيلو بيع 3,428,571جنيها شراء 3,485,714 جنيها.
 

سعر الذهب رمضان 18-3-2024

عيار 24 بيع 3,371 جنيها.. شراء 3,417 جنيها.


عيار 22 بيع 3,090 جنيها.. شراء 3,132 جنيها.


عيار 21 بيع 2,950 جنيها.. شراء 2,990 جنيها.


عيار 18 بيع 2,529 جنيها.. شراء 2,563 جنيها.


عيار 14 بيع 1,967 جنيها.. شراء 1,993 جنيها.


عيار 12 بيع 1,686 جنيها.. شراء 1,709 جنيهات.


الاونصة بيع 104,851 جنيها.. شراء 106,273 جنيها.


الجنيه الذهب بيع 23,600 جنيه.. شراء 23,920 جنيها.


الكيلو بيع 3,371,429 جنيها.. شراء 3,417,143 جنيها.
 

سعر الذهب يوم 17-3-2024


عيار 24 بيع 3,331 جنيها.. شراء 3,366 جنيها.


عيار 22 بيع 3,054 جنيها.. شراء 3,085 جنيها.


عيار 21 بيع 2,915 جنيها.. شراء 2,945 جنيها.


عيار 18 بيع 2,499 جنيها.. شراء 2,524 جنيها.


عيار 14 بيع 1,943 جنيها.. شراء 1,963 جنيها.


عيار 12 بيع 1,666جنيها.. شراء 1,683 جنيها.


الاونصة بيع 103,607 جنيهات.. شراء 104,674 جنيها.


الجنيه الذهب بيع 23,320 جنيها.. شراء 23,560 جنيها.


الكيلو بيع 3,331,429 جنيها.. شراء 3,365,714 جنيها.

 

الذهب 

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية ما بين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

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