سعر الذهب اليوم 21-3-2024 بمناسبة عيد الأم في رمضان

أسعار الذهب برمضان .. يقدمها موقع “صدى البلد”، من خلال نشرة مفصلة عن أسعار الذهب لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة.

سعر الذهب اليوم 21-3-2024 بعيد الأم في رمضان

عيار 24 بيع 3,543 جنيهات شراء 3,600 جنيهات



عيار 22 بيع 3,248 جنيهات شراء 3,300 جنيهات



عيار 21 بيع 3,100 جنيهات شراء 3,150 جنيهات



عيار 18 بيع 2,657 جنيهات شراء 2,700 جنيهات



عيار 14 بيع 2,067 جنيهات شراء 2,100 جنيهات



عيار 12 بيع 1,771 جنيه شراء 1,800 جنيهات



الاونصة بيع 110,183 جنيهات شراء 111,960 جنيهات



الجنيه الذهب بيع 24,800 جنيهات شراء 25,200 جنيهات



الكيلو بيع 3,542,857 شراء جنيهات 3,600,000 جنيهات



سعر الذهب اليوم 20-3-2024 في رمضان

عيار 24 بيع 3,406 جنيهات شراء 3,463 جنيها



عيار 22 بيع 3,122 جنيها شراء 3,174 جنيها



عيار 21 بيع 2,980 جنيها شراء 3,030 جنيها



عيار 18 بيع 2,554 جنيها شراء 2,597 جنيها



عيار 14 بيع 1,987 جنيها شراء 2,020 جنيها



عيار 12 بيع 1,703 جنيها شراء 1,731 جنيها



الاونصة بيع 105,918 جنيها شراء 107,695 جنيها



الجنيه الذهب بيع 23,840 جنيها شراء 24,240 جنيها



الكيلو بيع 3,405,714 جنيها شراء 3,462,857 جنيها



سعر الذهب يوم 19-3-2024

عيار 24 بيع 3,429 جنيها شراء 3,486 جنيها.



عيار 22 بيع 3,143جنيها شراء 3,195 جنيها.



عيار 21 بيع 3,000جنيه شراء 3,050 جنيها.



عيار 18 بيع 2,571جنيها شراء 2,614 جنيها.



عيار 14 بيع 2,000جنيها شراء 2,033 جنيها.



عيار 12 بيع 1,714 جنيها شراء 1,743 جنيها.



الاونصة بيع 106,629جنيها شراء 108,406 جنيهات.



الجنيه الذهب بيع 24,000جنيه شراء 24,400 جنيه.



الكيلو بيع 3,428,571جنيها شراء 3,485,714 جنيها.



سعر الذهب رمضان 18-3-2024

عيار 24 بيع 3,371 جنيها.. شراء 3,417 جنيها.



عيار 22 بيع 3,090 جنيها.. شراء 3,132 جنيها.



عيار 21 بيع 2,950 جنيها.. شراء 2,990 جنيها.



عيار 18 بيع 2,529 جنيها.. شراء 2,563 جنيها.



عيار 14 بيع 1,967 جنيها.. شراء 1,993 جنيها.



عيار 12 بيع 1,686 جنيها.. شراء 1,709 جنيهات.



الاونصة بيع 104,851 جنيها.. شراء 106,273 جنيها.



الجنيه الذهب بيع 23,600 جنيه.. شراء 23,920 جنيها.



الكيلو بيع 3,371,429 جنيها.. شراء 3,417,143 جنيها.



سعر الذهب يوم 17-3-2024



عيار 24 بيع 3,331 جنيها.. شراء 3,366 جنيها.



عيار 22 بيع 3,054 جنيها.. شراء 3,085 جنيها.



عيار 21 بيع 2,915 جنيها.. شراء 2,945 جنيها.



عيار 18 بيع 2,499 جنيها.. شراء 2,524 جنيها.



عيار 14 بيع 1,943 جنيها.. شراء 1,963 جنيها.



عيار 12 بيع 1,666جنيها.. شراء 1,683 جنيها.



الاونصة بيع 103,607 جنيهات.. شراء 104,674 جنيها.



الجنيه الذهب بيع 23,320 جنيها.. شراء 23,560 جنيها.



الكيلو بيع 3,331,429 جنيها.. شراء 3,365,714 جنيها.

الذهب

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية ما بين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.