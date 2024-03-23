1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 بعد القفزة الأخيرة

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم 13 رمضان 2024، تراجعا بعد تذبذب الساعات الماضية ، إذ قفز المعدن بقوة أمس الأول إلى نحو 3150 جنيها للجرام وتخطى الجنيه الذهب 25 ألف جنيه لأول مرة، ليهبط أمس مجددا في التعاملات منتصف اليوم ويعاود الارتفاع والانخفاض.

وسجل عيار 21 نحو 3150 جنيها للشراء قبل يومين ، على خلفية تحرك سعر الأوقية عالميا لتقترب من 2190 دولارا لأول مرة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة للمرة الخامسة عند 5.25 إلى 5.5%، قبل أن تعاود الهبوط اليوم إلى 2165 دولارا.

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سعر الذهب عيار 18

وتراجع سعر عيار 18 شهد حركة فبعد ان سجل 2700 جنيه، سجل 2,571 جنيها للشراء اليوم، ويظل متراجعا بقوة عن موجة الارتفاع القاسية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

سعر الذهب اليوم في مصر

وعن سعر الجرام عيار 24 ، فتراجع لنحو 3,394 جنيها للبيع بعد 3600 جنيها قبل ساعات للشراء، ويظل عيار 24 الأعلى في السوق مُتراجعًا من أعلى سعر وهو 4570 جنيهًا بدون مصنعية بنهاية الشهر الماضي، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء الجنيهات الذهب والسبائك بأوزانها المختلفة.

الذهب

أسعار الذهب اليوم عيار 21

ويبحث الكثير عن العيار الأكثر شعبية في سوق الصاغة لشراء الشبكة، وهو سعر عيار 21 ، والذي تراجع مجددا في محلات الصاغة، ويهتم الكثير بالبحث عن سعره، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، ولكن بعد أن سجل أعلى قمة في نهاية يناير الماضي 4050 جنيهًا،، سجل اليوم نحو أقل من 3,000 جنيه للبيع.

كم سعر جرام الذهب؟

هناك سؤال يكثر عبر جوجل هو سعر جرام الذهب كم؟، خاصة في أيام الإجازات والمناسبات، لمعرفة سعر عيار 21 أو قد يرغب البعض في معرفة سعر عيار 18 وكذلك عيار 24، فهما من الأكثر مبيعا في المحلات.

سعر الذهب الآن في مصر

وهبط الجنيه الذهب خلال ساعات بقيمة نحو 1000 جنيه، والذي يرغب الكثير في شراؤه من أجل الاستثمار وحفظ المال، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24، سجل تحركا ليبدأ من نحو 24000 بعد 25200 جنيه للشراء ، فيما سجل 28000 جنيه للشراء قبل أيام، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

أسعار الذهب مباشر

يقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير أسعار الذهب على مستوى أعيرته دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق سعر الاوقية عالميا:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم السبت في مصر : 3,429 جنيها للشراء و 3,394 جنيها للبيع .

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت : 3,000 جنيها للشراء و 2,970 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم السبت : 2,571 جنيهًا للشراء و 2,546 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم السبت : 2,000 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم السبت عيار 24 : 24,000 جنيه للشراء و 23,760 جنيه للبيع.

كم سعر الأونصة اليوم؟

كم سعر الأونصة اليوم؟، سؤال يبحث عن إجابته المستثمرين والراغبين في حفظ أموالهم، لمتابعة تطورات سعر الذهب، وفي الغالب تزن نحو (31.1 جرام) عيار 24 قيراط، لشرائها والاستثمار فيها، أو بيعها للتصرف في أموالها، وسجل سعر الاونصة في بورصة نيويورك العالمية تراعا تاريخية ليصل نحو 2165 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أسعار الذهب بالمصنعية على كل جرام، يهتم بها الكثير من المشترينـ، ويتم إضافة سعر المصنعية بعيدا عن سعر الأصفر، وهو ما يبحث عنه المقبلين على الشراء خاصة المشغولات والسبائك، ويتغير من تاجر إلى آخر.

وسعر المصنعية، في الغالب يبدأ في المحلات من 80 وحتى 200 جنيه كزيادة على السعر وتختلف من تاجر وآخر، أو نحو 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية، أما مصنعية الذهب المستعمل فتبدأ من 30 جنيهًا فأكثر، والسبائك الأكثر من 100 جرام تكون مصنعيتها أقل بكثير.