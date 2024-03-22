800 جنيه فجأة|الذهب يعاود الهبوط بعد قفزة الأمس.. وهذا سعر عيار 21

هبطت أسعار الذهب في مصر، اليوم 12 رمضان 2024، بعد قفزة قوية امس تخطى خلالها الجنيه الذهب 25 ألف جنيه لأول مرة منذ أيام ليهبط بنحو 800 جنيه فجأة ، كما سجل عيار 21 نحو 3150 جنيها للشراء ، على خلفية تحرك سعر الأوقية عالميا لتقترب من 2190 دولارا لأول مرة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة للمرة الخامسة عند 5.25 إلى 5.5%.

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سعر الذهب عيار 18

وتراجع سعر عيار 18 شهد حركة فبعد ان سجل 2700 جنيه، سجل 2614 جنيها للشراء اليوم، ويظل متراجعا بقوة عن موجة الارتفاع القاسية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

الذهب

أسعار الذهب اليوم عيار 21

العيار الأكثر شعبية في سوق الصاغة لشراء الشبكة، هو سعر عيار 21 ، تراجع مجددا في محلات الصاغة، ويهتم الكثير بالبحث عن سعره، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، ولكن بعد أن سجل أعلى قمة في نهاية يناير الماضي 4050 جنيهًا،، سجل اليوم نحو 3,000 جنيه للبيع.

كم سعر جرام الذهب؟

ويبحث الكثير من المهتمين بسوق الصاغة، بمعرفة أسعار الأصفر، ويطحون سؤال حول سعر جرام الذهب كم؟، خاصة في أيام الإجازات والمناسبات، لمعرفة سعر عيار 21 أو قد يرغب البعض في معرفة سعر عيار 18 وكذلك عيار 24، فهما من الأكثر مبيعا في المحلات.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الجرام عيار 24 ، تراجع لنحو 3485 جنيها للشراء بعد 3600 جنيها قبل ساعات، ويظل عيار 24 الأعلى في السوق مُتراجعًا من أعلى سعر وهو 4570 جنيهًا بدون مصنعية بنهاية الشهر الماضي، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء الجنيهات الذهب والسبائك بأوزانها المختلفة.

سعر الذهب الآن في مصر

وهبط الجنيه الذهب خلال ساعات بقيمة نحو 800 جنيه، والذي يرغب الكثير في شراؤه من أجل الاستثمار وحفظ المال، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24، سجل تحركا ليبدأ من نحو 24,400 بعد 25200 جنيه للشرا ، فيما سجل 28000 جنيه للشراء قبل أيام، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

أسعار الذهب مباشر

يقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير أسعار الذهب على مستوى أعيرته دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة في مصر : 3485 جنيها للشراء و 3485 جنيها للبيع .

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة : 3,050 جنيها للشراء و 3,000 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الجمعة : 2,614 جنيهًا للشراء و 2,571 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الجمعة : 2,000 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة عيار 24 : 24,400 جنيه للشراء و 24,000 جنيه للبيع.

الذهب

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

الذهب بدون مصنعية يختلف بالمصنعية على كل جرام، عند الشراء ويتم إضافة سعر المصنعية بعيدا عن سعر الأصفر، وهو ما يبحث عنه المقبلين على الشراء خاصة المشغولات والسبائك، ويتغير من تاجر إلى آخر.

وسعر المصنعية، في الغالب يبدأ في المحلات من 80 وحتى 200 جنيه كزيادة على السعر وتختلف من تاجر وآخر، أو نحو 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية، أما مصنعية الذهب المستعمل فتبدأ من 30 جنيهًا فأكثر، والسبائك الأكثر من 100 جرام تكون مصنعيتها أقل بكثير.

كم سعر الأونصة اليوم؟

كم سعر الأونصة اليوم؟، سؤال يبثح عن إجابته الكثير من المستثمرين والراغبين في حفظ أموالهم، لمتابعة تطورات سعر الذهب، وفي الغالب تزن نحو (31.1 جرام) عيار 24 قيراط، لشرائها والاستثمار فيها، أو بيعها للتصرف في أموالها، وسجل سعر الاونصة في بورصة نيويورك العالمية قفزة تاريخية ليصل نحو 2182 دولارًا.