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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يصعد 70 جنيها في نهاية تداولات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب

 ارتفع سعر الذهب مع اختتام تعاملات اليوم الأربعاء، داخل محلات الصاغة ليصعد سعر الجرام الواحد مقدار 70 جنيها على الأقل في المتوسط ليشمل بذلك معظم الأعيرة الذهبية.

وسجل أشهر أعيرة الذهب وهو عيار 21 الأكثر انتشارا، نحو 3 آلاف جنيه للبيع و 3035 جنيها للشراء.

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سعر الذهب عيار 14 اليوم الأحد 17-3-2024

ووصل سعر عيار 24 الأكثر انتشارا نحو 3428 جنيها للبيع و 3468 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 2571 جنيها للبيع و 2601 جنيه للشراء .

ووصل سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 2005 جنيه للبيع و 2029 جنيها للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 2160 دولارا للبيع و 2161 دولارا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 24 ألف جنيه للبيع و 24.28 ألف جنيه للشراء .

الذهب في البورصة العالمية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات، محققة مكاسب ناهزت 6 دولارات في المعاملات الفورية.

و صعد المعدن الأصفر بنسبة 0.28% أو ما يعادل 5.93 دولار ليصل إلى 2168.23 للأونصة.

وزادت عقود الذهب، تسليم أبريل 2023 بنسبة 0.23% أو ما يعادل 4.9 دولار لتصل إلى 2171.55 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.83% إلى 25.26 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 2.44% إلى 1101.53 دولار، فيما صعد البلاتين بنحو 0.73% إلى 937.7 دولار.

جرائم التنقيب عن الذهب

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية القائمين على إدارة ورش سبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج من التنقيب غير الشرعى.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من ضبط (مالكى مسبك ذهب كائن بدائرة مركز شرطة نصر النوبة) وعُثر بداخل المسبك على ( 1,30 كيلو جرام ذهب – معيرة ذهب شيشنة – ماكينة عد نقود ميزان حساس – 2 قالب صب خام الذهب – 2 إسطوانة أوكسجين 2 خرطوم إسطوانة أوكسجين – 4 كيلو جرام زئبق – مبلغ مالى ) . 

وبمواجهتهما اعترفا بإدارتهما المسبك وشراء خام الذهب من القائمين بالتنقيب العشوائى وغير الشرعى عن خام الذهب بقصد بيعه والتربح منه. 

تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 3 ملايين جنيه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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