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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

4 أبراج مواليدها أوفياء في الحب.. جوزك منهم ؟

الابراج الأوفياء
الابراج الأوفياء

بعض مواليد الأبراج هم شركاء مخلصون ومخلصون للغاية عندما يلتزمون بالحب، لذلك، فإنهم يرغبون في احترام كل تعهد يقدمونه لرفيق روحهم وشريك حياتهم.

برج الجدي

يحب مواليد برج الجدي أن يعتبروا أنفسهم أشخاصًا موثوقين يأخذون التزاماتهم على محمل الجد، خاصة في العلاقات، لذلك، عندما يقطعون وعدًا لصديقهم، فإنهم يرون ذلك بمثابة عهد بالبقاء بجانب صديقهم خلال أعلى مستويات الحياة وأدنى مستوياتها، ولذلك، فهم مصممون على المتابعة وبث الحياة في كلماتهم بالإضافة إلى إصدار التصريحات الكبرى.

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برج العذراء

مواليد برج العذراء هم أشخاص مصممون ويرغبون في تحسين حياتهم وحياة أحبائهم، هؤلاء الأفراد أيضًا ملتزمون بشدة تجاه شركائهم الرومانسيين ويحرصون على تدليلهم بكل الطرق الممكنة، هذا هو بالضبط السبب وراء ميلهم إلى القيام بإيماءات كبيرة وتعهدات صادقة لأصدقائهم وتكريس أنفسهم للوفاء بها، سواء كان ذلك عن طريق التعهد بالوقوف إلى جانبهم في الجدال، أو دفعهم إلى العمل، أو رعاية والديهم.

برج السرطان

ينظر مواليد برج السرطان إلى الوعود التي يتم قطعها في الحب على أنها كلمات مقدسة تشير إلى إخلاصهم لصديقهم أو صديقتهم، تجسد هذه التعهدات في كتابهم الآمال والأحلام والطموحات التي يتقاسمونها مع أصدقائهم، سواء كان الأمر يتعلق بإعلان الولاء، أو الرفقة الأبدية، أو الدعم اللامتناهي.

برج العقرب

كأفراد متحمسين، يزدهر برج العقرب حقًا عندما يجدون أنفسهم في علاقة ملتزمة، إنهم لا يستمتعون فقط بالاستقرار الذي يجلبه مواعدة شخص ما حصريًا، بل يعشقون أيضًا أن يشهد شخص ما رحلتهم في الحياة، لذلك، فإنهم يشعرون بقدر كبير من المودة تجاه شريكهم ويبذلون قصارى جهدهم للوفاء بوعودهم لهم بأفضل ما في وسعهم.

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