نتنياهو: قرار عدم إرسال وفد إسرائيلي إلى واشنطن كان رسالة لحماس

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن القرار الذي اتخذه بعدم إرسال الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن، في أعقاب قرار مجلس الأمن، كان بمثابة رسالة إلى حماس بعدم الاعتماد على هذه الضغوط لأنها لن تنجح.

جاء ذلك خلال لقاء نتنياهو مع السيناتور الجمهوري ريك سكوت، عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي.

وأضاف نتنياهو: "اعتقدت أن القرار الأمريكي في مجلس الأمن كان خطوة سيئة للغاية. أسوأ ما في الأمر أنه شجع حماس على اتخاذ موقف متشدد والثقة في أن الضغط الدولي سيمنع إسرائيل من تحقيق أهداف الحرب على غزة".

وصوت مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين الماضي لصالح الدعوة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت ولم تستخدم حق النقض (الفيتو).