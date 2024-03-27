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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد حار على أغلب الأنحاء نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 32

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا /الخميس/، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على أغلب الأنحاء.


أما عن الظواهر الجوية، فتكون هناك أتربة عالقة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.


وتتهيأ فرص لأمطار متوسطة ليلا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية على فترات متقطعة، كما تتهيأ فرص لأمطار خفيفة في الساعات المتأخرة من الليل على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 32 19
العاصمة الادارية 32 19
6 اكتوبر 33 18
بنهــــا 32 19 
دمنهور 32 19
وادى النطرون 33 18
كفر الشيخ 31 18
المنصورة 32 19 
الزقازيق 32 19 
شبين الكوم 32 18
طنطا 31 18
دمياط 28 19 
بورسعيد 28 18
الإسماعيلية 33 19
السويس 32 18
العريش 32 18
رفح 31 19
رأس سدر 30 16
نخل 33 17 
كاترين 26 08
الطور 28 16
طابا 28 17
شرم الشيخ 29 19
الإسكندرية 29 15
العلمين الجديدة 28 16
مطروح 25 15
السلوم 23 14
سيوة 29 16
رأس غارب 30 17
الغردقة 31 17
سفاجا 31 18
مرسى علم 30 18
شلاتين 29 17
حلايب 28 19
أبو رماد 27 18 
رأس حدربة 27 18
الفيوم 32 17
بني سويف 32 17
المنيا 33 16
أسيوط 33 17
سوهاج 34 17
قنا 36 19 
الأقصر 35 20
أسوان 35 20
الوادى الجديد 33 19
أبوسمبل 33 19

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى
مكة 37 25
المدينة 35 25 
الرياض 30 17
المنامة 25 21
أبوظبى 28 21
الدوحة 30 19
الكويت 28 15
دمشق 27 13
بيروت 24 18
عمان 28 15
القدس 28 15
غزة 26 17
بغداد 27 12
مسقط 28 24
صنعاء 26 12
الخرطوم 38 24
طرابلس 23 15
تونس 27 13
الجزائر 23 10
الرباط 22 13
نواكشوط 29 17

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 23 09
إسطنبول 23 12
إسلام آباد 28 17
نيودلهى 36 24 
جاكرتا 32 24
بكين 18 06
كوالالمبور 35 25
طوكيو 14 12 
أثينا 23 11
روما 18 12
باريس 12 08
مدريد 14 10
برلين 13 06
لندن 11 07
مونتريال 10 02
موسكو 08 02
نيويورك 11 05
واشنطن 12 04
أديس أبابا 23 14

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