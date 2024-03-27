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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادي بيراميدز يعلن تجديد تعاقده مع كريم حافظ

صدى البلد

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تجديد نادي بيراميدز تعاقده مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي كريم حافظ، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب خالد الغندور:"#رسميـــــــــاً :
بيراميدز يعلن تجديد تعاقده مع كريم حافظ الظهير الأيسر للفريق لمدة 3 مواسم جديدة ".

كما أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن نادي بيراميدز يريد التفاوض مع لاعبي الزمالك. 

وكتب أحمد حسن: "خاص.. بيراميدز يدخل بقوة في مفاوضات مع محمود علاء ومحمد صبحي لاعبي الزمالك لضمهما في صفقة انتقال حر".

وتعادل فريق الزمالك مع فريق زد بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد بتروسبورت، في إطار استعدادات الأبيض لمباراة مودرن فيوتشر المقبلة في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية.

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