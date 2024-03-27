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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بسعر مفاجأة.. سامسونج تطلق موبايلها المنتظر للفئة المتوسطة Galaxy A55 

بسعر مفاجأة..سامسونج
بسعر مفاجأة..سامسونج تطلق موبايلها المنتظر للف

هاتف Samsung Galaxy A55 الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا أصبح متاحًا للشراء في بعض الأسواق. واليوم ، أصبح الجهاز رسميًا وبصمت في الصين ومن المقرر طرحه للبيع غدًا (28 مارس). 

 

سعر Samsung Galaxy A55 5G

 

في الصين ، أصدرت Samsung هاتف Galaxy A55 في خيارين ، مثل 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) + 256 جيجابايت من سعة التخزين و 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) + 256 جيجابايت من سعة التخزين. تُباع هذه الخيارات مقابل 2999 يوان (حوالي 415 دولارًا أمريكيًا) و 3299 يوان (حوالي 455 دولارًا أمريكيًا) على التوالي. يأتي الهاتف بألوان مثل الأزرق الخزفي والأزرق الفضائي العميق والأرجواني الجليدي والليموني.

 

مواصفات Samsung Galaxy A55 5G

 

يحتوي هاتف Samsung Galaxy A55 5G على شاشة S-AMOLED بحجم 6.6 بوصة توفر دقة FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز وحتى 1000 شمعة من السطوع وماسح ضوئي للبصمة داخل الشاشة. يعمل الجهاز بمعالج Exynos 1480 وبطارية بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات.

من حيث الكاميرا ، يتميز Galaxy A55 بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل وإعداد خلفي يتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع OIS ، وكاميرا فائقة الاتساع 12 ميجابكسل ، وكاميرا ماكرو 5 ميجابكسل. يعمل الجهاز بنظام Android 14 المستند على واجهة One UI 6.1. في السوق العالمية ، يقدم الجهاز أربعة ترقيات رئيسية لنظام التشغيل Android وخمس سنوات من تحديثات الأمان. لا يوجد أي توضيح لبرنامج دعم النسخة الصينية من A55.

يأتي Galaxy A55 مع ميزات أخرى ، مثل مكبرات صوت ستيريو ، وهيكل حاصل على تصنيف IP67 بإطار من الألومنيوم ، وحماية زجاج Gorilla Glass Victus. كما يوفر ميزات اتصال مثل 5G و eSIM و Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.3 و NFC و USB-C. يبلغ سمكه 8.2 مم ويزن 213 جرام.

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