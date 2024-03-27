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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

حماية المستهلك: ضبط 3 مصانع غير مُرخصة تقلد مراتب لماركات شهيرة ..صور

السجيني
السجيني

 شن جهاز حماية المستهلك حملات رقابية مُكبرة ومُوسعة بالهرم والحوامدية بنطاق محافظة الجيزة، استهدفت مصانع تقوم بتصنيع مراتب غير مُطابقة للمواصفات ويتم تصنيعها من مواد مُعاد تدويرها مُستخدما في ذلك أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق ووضع مُلصقات "استيكر" تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، تمهيداً لإعادة بيعها للمواطنين مرة أخري وهو ما يؤثر علي الكيانات والعلامات التجارية الشرعية والقانونية  .

جاءت الحملة استكمالاً لجهود الدولة الرقابية فى ضبط الأسواق والضرب بيد من حديد ضد المخالفين المُتلاعبين ومُلاحقة الكيانات الوهمية والتصدي بقوة لكافة مظاهر الغش التجارى ومنع تداول السلع مجهولة المصدر وغير مُطابقة للمواصفات ،وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة كافة الأنشطة التجارية بمختلف محافظات الجمهورية ، وحفاظاً علي الكيانات  التجارية الشرعية 
 

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وأسفرت التحريات والمعلومات التى وردت للإدارة العامة للرقابة علي الأسواق، عن وجود عدة كيانات  وهمية غير مرخصة تقع بنطاق بمحافظة الجيزة، لتصنيع مراتب غير مُطابقة للمواصفات  وتداولها  في الأسواق.

وعلى الفور ، استهدفت حملة مُكبرة من مأموري الضبط القضائي ، المناطق سالفة الذكر ، وتمكنت من ضبط عدد 3 مصانع غير مرخصة بنطاق حي الهرم والتحفظ علي 137 مرتبة تامة الصنع مقلدة لعلامات تجارية شهيرة ، كما تمكنت أيضا من ضبط عدد 3 مخازن وأماكن لتوزيع المراتب مجهولة المصدر ، وتم التحفظ علي كميات كبيرة من لوازم التصنيع مثل ( الإسفنج – القماش – السوست الحديد ) .

وشملت المضبوطات محل الواقعة، التحفظ علي 137 مرتبة تحمل أسماء علامات  تجارية شهيرة ، و ضبط الأدوات المُستخدمة فى التصنيع  والتغليف النهائى.

وأكد ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، حرص الجهاز علي تشديد الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق  والضرب بيد من حديد وملاحقة الكيانات الوهمية والتصدي لكافة مظاهر الغش التجارى وخداع المستهلكين ومنع تداول السلع مجهولة المصدر وغير مُطابقة للمواصفات للأسواق والضارة بسلامة وأمن المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة جميع الأنشطة التجارية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن الجهاز، يقف بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر ، مؤكدا علي التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الإنضباط والإستقرار.

وناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين، ضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا ، أو من خلال الدخول علي الرابط التالي  http://shakwa.cpa-mobile.com/

 
 

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