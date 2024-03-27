شبه فريد شوقي.. العوضي: أفتخر إنهم شايفين فيا حاجة من النجوم الكبار

أعرب الفنان أحمد العوضي عن سعادته بعد إشادة الناقد طارق الشناوي بدوره وأدائه فى مسلسل حق عرب الذى يشارك به فى الماراثون الرمضاني الحالي.

وقال أحمد العوضي فى تصريحات لبرنامج “عرب وود”: أنه دائما يحترم أراء الناقد طارق الشناوي ويعتبره من أهم النقاد فى مصر ، وأنه يتشرف بلقب وحش الشاشة والذى كان صاحبه الفنان الراحل فريد شوقي .

واستكمل أحمد العوضي حديثه ، معلقًا: “شرف ليا ده الملك ووحش الشاشة وأفتخر لوالناس شايفين فيا حاجة من ريحة أى حد من النجوم الكبار اللى أتربينا على فنهم”.

مسلسل حق عرب :

بدأت احدث الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب ، في عام ١٩٩٠ في مشهد جمع رياض الخولي ووفاء عامر "صباح" وهي حامل .

ورأى رياض الخولي منام بتواجده داخل سرداب ،، وينزل سلم طويل مظلم وممر طويل ليجد في الصندوق ثعبان يفزعه ، ليفسر له الشيخ ان ابنه سيقتله .

ويحاول رياض الخولي قتل ابنه الرضيع ، بسبب تفسير الحلم ، ولكن ترفض وفاء عامر ان تفعل ذلك .



ويرزق رياض الخولي بطفلة ، ويطلق عليها اسم انغام ، في الوقت الذي يبدا الصراع بين عبد ربه وعائلة السويركي بعد حرق الاول لمحلات جلال السويركي.



وقد روَّج الفنان أحمد العوضي لـ مسلسل حق عرب الذى يخوض به سباق دراما رمضان 2024، من خلال نشر بوستر العمل الخاص به عبر حسابه على موقع فيس بوك وعلق عليه "حق عرب.. رمضان 2024 ".

يشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.