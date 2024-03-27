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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مجلس جامعة الأزهر يشيد بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة

سلامة داوود
سلامة داوود

أعرب مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، عن  ترحيبه بقرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في غزة، داعيًا الله أن يزيل الغمة، ويكشف الكرب، ويعجل بالنصر للأشقاء في فلسطين.

وقدم المجلس التهنئة للأمهات بمناسبة عيد الأم، وللأمة الإسلامية بذكرى غزوة بدر وفتح مكة، والشكر لفضيلة شيخ الأزهر الشريف؛ لرعايته للطلاب المصريين والوافدين.

وقال الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة: «نعرب عن خالص تقديرنا لقرار وقف إطلاق النار، ونسأل الله أن يعجل بنصره لأهلنا في غزة، ونعرب عن  تهانينا لكل أم مصرية تضحي لأجل أسرتها وتبذل ما في وسعها للحفاظ على كيان المجتمع، وإن كان الاحتفال بالأم في ديننا ليس يومًا واحدًا لكنها فرصة لكي نعيد التذكير؛ فالذكرى تنفع المؤمنين.

وأضاف: كما نقدم الشكر  لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لرعايته للطلاب المصريين والوافدين بتخصيص إفطار دائم للطلاب الوافدين بالجامع الأزهر، بإشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وإفطار للمغتربين بجامعة الأزهر، إضافة إلى إفطار بمركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب تشرف عليه الدكتورة نهلة الصعيدي، وكان لأول مرة يشاهد فيه الوافدون مدفع الإفطار، ويحضرون لحظة إطلاق المدفع، وهو ما يؤكد أن الطالب الأزهري يحظى برعاية واهتمام من كل قيادات الأزهر الشريف».

وأوضح الدكتور سلامة داود أنه على الأمة الإسلامية استلهام التسامح والتصافح من ذكرى فتح مكة، واستلهام أن شهر رمضان شهر العمل وليس الكسل من ذكرى غزوة بدر الكبرى.

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